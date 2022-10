Nicola Porcella contó que dejará de lado los realities para dedicarse por completo a la actuación y prefiere no opinar sobre el fin de la relación de Rafael Cardozo con Cachaza.

“Ya tengo tres años en México y estoy contento. Acabo de terminar una serie y también un reality que se ha transmitido en Estados Unidos por Univisión, y ahora está al aire por Televisa”, dijo Nicola.

Hay posibilidades de que ingreses a otro programa de competencia.

Sí, pero con mi mánager hemos decidido dejar de lado, un ratito, los realities y dedicarnos a la ficción. Había posibilidad de entrar a otro reality, pero dijimos que no, que por el momento vamos a darle duro a la ficción, al menos, hasta fin de año y de ahí veremos qué es lo que viene.

¿Quieres seguir haciendo telenovelas?

Esa es la idea. Tengo que hacer castings, ver que sale en ficción, al menos que sea un reality como ‘4 elementos’ que sé que me va a sumar en mi carrera

Es difícil empezar desde cero en el extranjero.

Yo tengo que agradecer porque yo salí del Perú con un contrato con Televisa, entonces eso hizo que fuera más fácil que se me abrieran las puertas

En México hay varios compatriotas, mantienes comunicación con ellos.

Sí, a Miguel (Arce) le está yendo bien, a Guty (Carrera) superbién. Grabé con Nidia (Bermejo). Estoy contento porque poquito a poquito lo están logrando.

Y no te han llamado de Esto es guerra...

No tengo comunicación con ellos, cero, no he hablado nada, sí con Facundo, con Rafael que son mis amigos.

¿Sabes que Rafael está soltero?

No sé si está solo, está con alguien, no me meto en ese tema.

De otro lado, Nicola contó que se quedará en Lima hasta fines de octubre ya que participará del Sexy Halloween, que se realizará en el Plaza Arena del Jockey Club.

“Aun no sé de qué me voy a disfrazar, pero la idea es divertirse con los amigos”, señaló.

Nicola Porcella vuelve a la actuación con novela de época en México: “Feliz de seguir avanzando”

El recordado capitán histórico de ‘Las Cobras’, Nicola Porcella regresó el fin de semana a México y compartió en sus redes sociales que se encuentra grabando una novela de época para una plataforma de streaming. Es más, mostró que participa junto a la actriz Nidia Bermejo, quien también radica en el país azteca.

“Estoy feliz de haber regresado a México y seguir avanzando, ahora estoy caracterizado para grabar una novela, un proyecto muy chévere que se verá en una plataforma muy pronto”, comentó Nicola Porcella, quien comparte roles con la actriz Nidia Bermejo, la recordada Felícitas de ‘De vuelta al barrio’.