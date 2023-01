SE LAS BUSCA. El modelo Nicola Porcella fue el encargado de la inauguración de una discoteca LGBT en Trujillo. El show del exintegrante de “Esto es Guerra” no pasó desapercibido y algunas imágenes se han viralizado en TikTok.

En un video difundido por el TikToker Ricla Torrez se puede ver que Nicola Porcella interactuó con varios de los asistentes. Y no solo eso, en los videos aparece sin polo, dejando en evidencia su tonificado cuerpo.

“Qué fuerte. Nicola Porcella lo está dando todo en una discoteca LGTB en Trujillo. Te lo voy a contar en 60 segundos. El excapitán de los ‘guerreros’ lo doy todo”, se le escucha decir al tiktoker previo a mostrar las imágenes.

Por su parte, los internautas manifestaron que Nicola Porcella solo está trabajando y que no hay nada de malo en las imágenes.

“Dinero es dinero”, “La calle está dura, ya la tele no es rentable para él”, “Estamos viviendo tiempos difíciles”. “El Capi, no es por nada, pero antes no hubiera atracado (aceptado), pero dinero es dinero”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los sorprendidos usuarios de TikTok.

Nicola defiende a Rafael tras nueva relación de Cachaza: “Él es un Rolex”

Saca la cara por él. Nicola Porcella no es ajeno a las críticas y troleos que realizan los cibernautas a Rafael Cardozo, debido a que su expareja, Cachaza, ahora tiene un nuevo galán.

El Capitán histórico, grabó un video junto a Rafael, en donde deja en claro que Cardozo es un buen partido y emplea la famosa frase de Shakira en su última canción.

“Me voy a un evento en Pucallpa y me he traído a mi Ferrari. Él es un Rolex, yo estoy contigo”, indicó, mientras Rafael se reía por la ocurrencia de su amigo.

Cómo se sabe, Carol Reali, conocida como Cachaza, decidió dejar atrás su pasado con Cardozo y se muestra en redes sociales junto a su nuevo galán, Andre Bankoff. La brasileña dejó de lado su relación de más de 11 años con el chico reality y se deja ver contenta con Bankoff. En la última imagen que publicó se ve a la pareja frente a un espejo y, al parecer, listos para una salida nocturna.

TE PUEDE INTERESAR