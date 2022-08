Nicola Porcella se presentó en el programa ‘D’ Mañana’ el último jueves 11 de agosto y fue consultado por su expareja Angie Arizaga y la actual relación que mantiene con el chico reality Jota Benz. Totalmente incómodo, el ‘exguerrero’ se pronunció y confirmó que no tiene amistad con ninguno de los dos.

“ No sigo a Jota Benz porque no es amigo mío, yo sigo a mis amigos (en Instagram)” , respondió el ‘ojiverde’ para que luego el polémico ‘Metiche’ le hiciera la pregunta: “¿No habría la oportunidad que tú pudieras conversar con Angie y que haya una relación de compañerismo?”.

Al escucharlo, Nicola Porcella respondió abruptamente que no, pues la historia con Angie quedó en el pasado y prefiero mantenerlo de esa forma. Incluso, aceptó que sí fue una relación tóxica .

“No, para nada, no doy vuelta, no somos amigos ni nada. (Sé que fue una relación tóxica y complicada, dijo Metiche), Sí, porque hay muchas cosas que nunca se hablaron y yo no estuve de acuerdo, para mí es pasado, yo marqué un antes y un después, para atrás no , no tengo por qué hablar. Le deseo lo mejor, pero de ahí a que yo quiera entablar una amistad es distinto”, precisó.

NICOLA PORCELLA DESEA LO MEJOR A ANGIE

En otro momento y ante la insistencia de los conductores, Nicola Porcella manifestó que no iría al posible matrimonio de Angie Arizaga con Jota Benz, sin embargo, le deseó lo mejor.

“No voy (si me invitan al matrimonio), lo que pasa es que ya pasó hace muchos años. No estoy con ella desde el 2018, es un tema cerrado. Cada uno por su lado, el tema de Angie ya me aburre”, finalizó.