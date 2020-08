Nicola Porcella contó que ha bajado 10 Kg para mejorar su nivel de competencia en ‘Guerreros 2020’, además, dijo que le gustaría continuar en la segunda temporada del mencionado reality de Televisa.

“Gracias a Dios me está yendo súper bien en todo, he bajado 10 Kg para acoplarme más a la competencia. Estamos a tres semanas de la final, así que espero llegar porque tengo una lesión en el brazo y espero competir en la final. La lesión que tuve me jugó muy en contra porque me dieron 4 meses de descanso médico, pero no descansé”, sostuvo.

¿Hay conversaciones para seguir en la próxima temporada?

Todavía no hay negociaciones, pero claro que me gustaría continuar, sin embargo, también extraño mucho a mi familia (en Perú) y a mi hijo. Ya me estoy volviendo loco sin verlo.

Hace unos días hiciste una transmisión en vivo y no descartabas la posibilidad de volver a ‘Esto es guerra’…. ¿Cierto?

Lo que pasa que la gente de Perú me pregunta muchísimo si voy a volver, pero en mis planes no está volver a ‘Esto es guerra’ o Perú. Mi idea es quedarme en México, pero nunca le cierro la posibilidad a nada porque uno nunca sabe… pero mis planes están acá, me está yendo muy bien aquí y la prioridad es México.

Tus seguidores te preguntan mucho sobre tu situación sentimental… ¿Se podría decir que tu corazón está contento y acompañado?

Con respecto al tema del corazón, eso me lo guardo y lo tengo todavía en reserva.