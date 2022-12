Nicola Porcella decidió responder a algunas interrogantes de sus seguidores con la famosa ‘cajita de preguntas’ de Instagram. El exchico reality abrió la opción y recibió la consulta de uno de sus fans, quien le preguntó si estaría dispuesto a volver a Esto es Guerra en su renovada temporada 2023.

“¿Estarás en EEG 2023? ¿Nicola vs. Rafael?”, le dijo su seguidor, haciendo referencia a un duelo histórico contra Rafael Cardozo, quien hace unos meses decidió renunciar al reality de competencia de América Televisión cuando le preguntaron por su pasada relación con Carol Reátegui, Cachaza.

“A EEG no, ya lo dije varias veces. Ellos no quieren y yo tampoco” , respondió Nicola Porcella dejando en claro que no piensa volver al programa.

Sin embargo, sí mostró sus deseos de enfretarse con el brasileño. “ Pero sí quiero retar a Rafael Cardozo a hacer el circuito más largo en la historia, solo él y yo, nadie más ”, acotó el locutor de radio.

Nicola Porcella se rehúsa a volver a EEG en 2023

VECINOS DE NICOLA LO HACEN LEÑA

No aguantan su presencia. El mal comportamiento de Nicola Porcella ha colmado la paciencia de sus vecinos en Miraflores. Por tal motivo, colocaron carteles en los puntos más importantes del distrito en donde tildan al exchico reality de “irrespetuoso”.

Tal como muestra una seguidora de Instarándula, quien brindó los detalles del caso: “Hola Samu. Estos panfletos han colocado algunos vecinos de Nicola y han enviado a retirarlos, pero se olvidaron de este, estaban pegados en los postes”.

En los carteles se puede leer lo siguiente: “Nicola Porcella, el vecino más irrespetuoso de esta zona de Miraflores, no respeta niños, adultos y vecinos, perturba de madrugada con ruidos molestos desde su departamento … (dirección)”.

Se sabe que la municipalidad de Miraflores habría dado la orden de quitar los carteles, pero aún quedarían algunos que fueron captados por la seguidora de Samuel Suárez.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes: así defendió a Ale Venturo de las críticas por “rápido” embarazo de Rodrigo Cuba [VIDEO]

Rebeca Escribens ‘chotea’ EN VIVO nota de Melissa Paredes y sus compras navideñas: “Como si nos interesara”

Janet Barboza revela EN VIVO que su madre fue arrestada: “Estuvo en la carceleta, fue un año horrible”