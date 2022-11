Nicola Porcella superó su problema con el Reniec y viajó rumbo a Qatar para disfrutar del Mundial 2022. El chico reality no pudo evitar bromear con sus seguidores al anunciar que había llegado a una discoteca de Pucallpa, esto luego de aterrizar en Dubai.

“Solo quiero contarles que ya llegué a la discoteca de Dubai en Pucallpa y justo me encontré con este carro, los envidiosos dirán estoy en Dubai, pero no, gracias a las páginas que pensaban que estaba en Dubai, pero no”, expresó.

El exchico reality se dejó ver a bordo de un lujoso vehículo de Lamborghini, donde se transportaría por las calles del país más rico del mundo, para luego irse a Doha.

Nicola Porcella bromea rumbo a Qatar

¿Por qué Nicola Porcella casi no viaja a Qatar?

Esta última semana, Nicola Porcella reveló que figuraba como fallecido para el Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). El exintegrante de EEG explicó que necesitaba renovar su DNI, pero que se percató del hecho en las oficinas.

“Bueno, estoy un poco preocupado porque según Reniec, estoy penando hace ya bastante tiempo, no sé si soy un espíritu, la verdad que no, no sé qué ha pasado, mis vecinos ya me pusieron veneno”, manifestó.

Finalmente, se informó que el caso de Nicola Porcella se pudo solucionar. “Agradezco a Reniec por revivirme”, agregó.

