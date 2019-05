Nicola Porcella seguirá adelante con denuncia contra Magaly Medina

Nicola Porcella está a la espera de que su denuncia por difamación en contra de Magaly Medina sea aceptada para que se inicien las respectivas diligencias.



“Esperemos que la querella sea admitida la próxima semana”, dijo el abogado del ‘guerrero’, Humberto Abanto.



Sobre la llamada ‘fiesta del terror’, ¿Nicola ha sido citado nuevamente como testigo?

No.



¿Ese tema quedó zanjado?

Absolutamente. Nadie lo incrimina.

Magaly Medina, en tanto, aseguró que no teme a la demanda de Nicola Porcella y que si dan trámite a la querella se defenderá con sus abogados y el apoyo de su canal ATV.



"No tiene razones para demandarme, pero igual me defenderé con el apoyo de mi canal, por supuesto. Las demandas son parte de este oficio, pero a mí Nicola ni Abanto, su abogado, me dan miedo", dijo Magaly Medina.