Nicola Porcella: guerrero muestra su amor por la selección peruana con emotiva carta [VIDEO]

La selección peruana está a 180 minutos de romper con la maldición de no ir al Mundial desde hace 35 años. La victoria del cuadro de Ricardo Gareca frente a Ecuador (2-1) hizo renacer en la mayoría de peruanos el viejo y casi percudido amor por la bicolor.



Contra los gauchos. Perú venía de hacer un gran papel en el estadio Atahualpa de Quito y fue con toda la fe para enfrentar a Argentina. Los guachos querían asegurar el triunfo cambiando de Cancha ( Cambiaron a La Bombonera) y queriendo escoger un arbitro a la medida. La desesperación de la AFA, la hinchada y el periodismo era más que lamentable. Los argentinos no confiaban en su selección y no era para menos. Puros empates en Buenos Aires y 16 goles en 17 partidos no era un legado justo para el D10S del fútbol de 1986.



Como en casa. Los argentinos mostraban señales de debilidad y Perú llevaba para realizar la hazaña de su vida. Los más de 400 mil peruanos que se encuentra en Argentina se hicieron sentir y la bicolor fue recibida como si se jugase en Lima. Gritos, banderolazos y los "¡Vamos Perú!" fueron más que objeto de envidia y elogio por parte de los comentaristas argentinos que no podían creer lo que sus cámaras registraban. Perú, el vecino con buena comida y con la tierra más bendecida del continente llegó para tomar Buenos Aires.



Pedro Gallese y su atajadón que dejó muda a 'La Bombonera'

Latió Perú. 'La Bombonera', aquel estadio que 'late', solo alentó a los suyos los primeros 15 minutos del encuentro. La barra peruana alentó durante todo el encuentro para motivar a la selección peruana. Messi, el que dicen es el mejor del mundo, y sus amigos no pudieron meterla en el arco peruano. 'San Gallese' estaba repartiendo bendiciones y sueños para todos los peruanos del planeta con cada atajada que se mandaba.



El guerrero. Nicola Porcella, un joven que se hizo conocido por ser capitán en 'Esto es guerra', tuvo la suerte ser el escogido para acompañar a la selección peruana y vivir en carne propia que el amor de los peruanos por su selección no tiene fecha de caducidad.El exjugador de Spot Boys se dio pudo palpar que el fútbol es capaz de unir y hacer chiquito el corazón de millones de peruanos en todo el globo.



Nicola Porcella usó las cámaras de 'Estás en todas' para publicar una emotiva carta de su vivencia con la selección en la mítica 'Bombonera' en Argentina. El capitán de 'Las cobras' muestra su sentir por la selección que todos, ahora, aman y nadie puede estar lejos del lejos. Como diría Villoro: Dios es redondo.