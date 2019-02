Nicola Porcella será el primer invitado de 'El valor de la verdad', confirma Beto Ortiz | FOTOS

¡BOMBAAAAA! Para sorpresa de todos, el guerrero Nicola Porcella fue anunciado como el primer invitado de 'El valor de la verdad ', confirmó Beto Ortiz en su cuenta de Twitter.

En las últimas semanas, el popular guerrero se vio envuelto en un escándalo que involucra a modelos y drogas en una fiesta en el sur de Lima, por tal motivo se dio su alejamiento del reality 'Esto es guerra' y del programa 'Estás en todas'.

¿Qué sucedió? La modelo argentina Poly Ávila denunció haber sido drogada en una fiesta realizada al sur de Lima en la que participó Nicola Porcella e Ignacio Baladán.

Asimismo, la Miss Trujillo, Claudia Meza Rosas, denunció a Jorge Faruk Guillén por intentó de violación en la fiesta de Asia a la que fue invitada por Nicola Porcella.

Por este motivo, todas las luces están puestas en Nicola Porcella y este sábado dará su versión en un canal de TV que no es al que pertenecía, hecho que ha dejado con la boca abierta a más de uno.

¿NICOLA PORCELLA YA NO PERTENECE A AMÉRICA TV?



"No sabría decir (si ya no pertenece a América TV). Ha conversado con los directivos de su canal y él es una figura importante porque participa en varios programas", comentó Beto Ortiz en RPP Noticias.

El primer programa de la nueva temporada de 'El valor de la verdad' será emitido este sábado 16 de febrero a las 10:00 pm, por Latina.