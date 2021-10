Shirley Cherres aclaró que no teme que Nicola Porcella vaya a iniciar alguna acción legal en contra de ella, tras señalar que quedó decepcionada del encuentro íntimo que tuvo con el modelo.

“Hablé por experiencia propia, pensé que sería un buen postre, pero terminó siendo un ‘caramelito’, así que no le veo mucho futuro con su ‘Onlyfans’. Lo único grande que tiene es el tamaño de estatura y sus ojos celestes”, manifestó.

¿No temes que tome alguna acción legal en tu contra?

No creo, porque lo que estoy afirmando es lo que experimenté, estuve con él, pasamos muchísimas horas juntos e hicimos muchas cositas traviesas. No intento hacerle una mala reputación. Ahora no tengo ningún contacto con él, pero le deseo que le vaya súper en Televisa.

NICOLA FUE UNA DECEPCIÓN

Shirley Cherres se pronunció tras enterarse que Nicola Porcella abrió su cuenta oficial de Onlyfans para compartir con sus seguidores contenido para adultos. La exporrista se comunicó con Samuel Suárez y dio detalles del encuentro íntimo que protagonizó con el chico reality hace varios años. ¿Con lupa?

“Nicola no tiene nada interesante qué mostrar, yo pensé que era un súper postre pero fue un caramelito... upsss... En serio... ¿o fue porque estábamos en la camioneta jajaja?”, dijo la rubia en conversación con el popular Samu.

Cabe indicar que Shirley Cherres participó en una edición de El Valor de la Verdad en 2019 y confirmó que tuvo un ‘choque y fuga’ con Nicola, cuando este era aún un futbolista de Sport Boys.

NICOLA PORCELLA DICE QUE SU ONLYFANS ES PROFESIONAL

Nicola Porcella declaró para Samuel Suárez y aseguró que su Onlyfans es de ‘contenido exclusivo’. “Hay videos y fotos que no han visto en ninguna otra de mis redes y la verdad que lo hice con una productora súper grande de acá. No tenía planeado hacerlo pero me convencieron. Es súper profesional, han sido horas y días de trabajo. Los invito a suscribirse”, dijo el chico reality.

Luego de escuchar su mensaje, el popular Samu cuestionó que Nicola no haya confirmado que iba salir desnudo en su contenido. “No has dicho que te vas a calatear... vayan, suscríbanse, denle su dinero y estáfense solas”, dijo el periodista de espectáculos entre risas.

