"Nicola Porcella no es una persona condenada (por la fiesta del terror de Asia)", dijo gerente de América TV

Por: Deyanira Bautista



El gerente general de América Televisión, Pablo Massi, aseguró que Nicola Porcella ‘no es una persona condenada’ por la ‘Fiesta del terror’ y no tiene problemas con que haya regresado a la conducción de ‘Estás en todas’.



“Toda persona puede ser acusada, pero si es hallado culpable el canal tendrá un punto de vista. Mientras eso no suceda sigue siendo un empleado, fue cesado y no veo ningún problema si está o no está (en el programa), tampoco he conversado con los productores de ello”, sostuvo Massi.



De otro lado, contó que la novela ‘Te volveré a encontrar’ aún no tiene fecha de emisión, pues están esperando el momento adecuado para su estreno. “Si el mercado (publicitario) tiene plata, la sacamos”, dijo.