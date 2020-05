Nicola Porcella contó que llamó al ‘Zorro Zupe’ para decirle que tenga más cuidado con las ‘bromas’ que hace luego de que comentó en un vivo, en el Instagram de Fiorella Alzamora, que ‘él me chapa cuando está borracho, viene y me busca’.

“Hable con él y me da risa, pero nada que ver. Le dije: ‘Oe, carajo, por qué has dicho eso’ y me respondió que estaba bromeando. Eso no ha pasado, y simplemente le dije que tenga cuidado con sus bromas”,afirmó.

Se puede prestar a suspicacias…

Al ‘Zorro’ le encanta exagerar, son bromas que nos podemos hacer internamente, como es muy amigo mío me ha pedido disculpas.

¿Cómo vas con el corazón, estás solo o con pareja?

Estoy solo, enfocado en mi negocio, y en sacar adelante a mi hijo y familia. (C. Chévez) b