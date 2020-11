Por: Deyanira Bautista

Nicola Porcella aseguró que su relación con la modelo Alejandra Campaña continúa firme y vienen disfrutando del norte de nuestro país.

“Tenemos cinco meses de relación y nos va superbién, gracias a Dios. Ahora estamos en Órganos (Piura) disfrutando del sol y la playa, estaré un par de semanas”, sostuvo el chico reality.

¿Este viaje es por su aniversario de mes?

No, su familia me invitó. Son increíbles y nos llevamos muy bien.

¿Ya eres el engreído?

Ja, ja, ja, no, pero son muy buenas personas.

¿Podríamos decir que te sientes felizmente ‘plantado’?

Me siento muy feliz por el momento que estoy pasando.

¿Viviendo tu relación con calma?

Viviéndola de manera muy bonita y compartiendo bastante.

Como se sabe, Nicola Porcella inició su relación con Alejandra Campaña antes de viajar a México, donde participó en el reality ‘Guerreros 2020’. Desde entonces no se le ha visto involucrado en ningún escándalo y él mismo contó a Trome que no cambiaría nada de su pasado, pues de lo contrario no hubiera llegado ‘a donde llegué este año’.

“Nunca busqué un escándalo, simplemente fueron errores que cometí como cualquier persona y como dije hace poco: no cambio nada de lo que pasó antes”, expresó.

¿Consideras que Ale te hizo sentar cabeza?

No creo que una persona me haya hecho sentar cabeza, es un conjunto de cosas donde está Ale, quien apoya muchísimo, está mi familia, mi hijo y trabajo. Después de haber pasado tantas cosas, uno prioriza lo más importante.