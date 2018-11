¿Nicola Porcella en saliditas con Valeria Roggero, la sobrina de Jefferson Farfán? | VIDEO

El guerrero Nicola Porcella asistió a una fiesta de Halloween en la que se le vio bien acompañado de un grupo de amigos, entre los que destacaba la popular sobrina de Jefferson Farfán , Valeria Roggero.

Nicola Porcella disfrutó de una fiesta en compañía de la joven modelo y los rumores sobre un posible romance entre ellos no se hicieron esperar.

“¿A mí? No, no, no (…) Con ella no, ¿Ha salido eso? Te juro que no he estado con ella. De verdad la saludé; es más, la vi pasar al último de la noche y un hola, porque no nos conocemos”, manifestó el capitán de los ‘guerreros’.

“El 'negrito de ojos claros' (en referencia a Jefferson Farfán) siempre me tiene ahí, me tiene seco, pero no, con la sobrina (Valeria Roggero) no, nada que ver, se han confundido”, explicó Nicola Porcella.

Cabe señalar que tras el fin de su relación con Angie Arizaga, Nicola Porcella ha sido vinculado con algunas modelos y también con la cantante Leslie Shaw, con quien coincidió en un viaje a Miami.