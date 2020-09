Nicola Porcella aseguró que es un hombre comprometido y que la modelo y actriz Maripily Rivera, con quien se le ha visto veraneando en Miami, solo es su amiga y lamenta que insinúen que no respeta a su pareja Alejandra Campaña.

En el programa ‘Amor y fuego’ pasaron imágenes donde se te ve veraneando con Maripily, la expareja de Miguel Arce y ‘Peluchín’ dejó entrever que no tendrías códigos...

Soy un hombre comprometido y todos lo saben, Maripily es mi amiga, pero qué voy a hacer, nunca ven lo positivo siempre buscan lo malo, me da pena por eso no puedo tener amigas porque todo es negativo.

¿Todo bien con Alejandra?

Claro que sí.

¿Cuándo vas a regresar a Perú?

No lo sé todavía porque hoy (ayer) me voy a Orlando a visitar a mi familia y justo Maripily también se va a Los Angeles para reunirse con su novio. Estoy esperando que pronto abran las fronteras para regresar y reunirme con mi hijo, familia y ‘Ale’, yo estoy feliz con ella. Cuando llegué a México dije que mi trabajo iba a hablar por mí y seguiré así, pero es una pena que insinúen cosas negativas.

NO SALUDÓ A ANGIE

De otro lado , Nicola Porcella en una transmisión en vivo que hizo con una amiga, respondió a uno de los seguidores que le preguntó por Angie Arizaga.

“Angie es mi expareja. Yo no tengo contacto con ella, no la saludé (por su cumpleaños), igual espero que la haya pasado bien. Le deseo lo mejor del mundo. El que hayamos terminado no quiere decir que hayamos terminado mal”. señaló.