Nicola Porcella se burla del supuesto galán de Angie Arizaga: "Al menos mis salientes son bonitas" | VIDEO

¿Picón o celoso? Nicola Porcella tuvo unas polémicas declaraciones sobre el supuesto saliente de Angie Arizaga. Según el participante de Esto Es Guerra, su expareja recibió el 2019 acompañada de un misterioso galán.

Según indicó Nicola Porcella, sus fans le enviaron audios y fotos del día de Año Nuevo. El chico reality indicó que Angie Arizaga no estaría tan sola como ella hace creer. Incluso, dejó entrever que no estuvieron en una fiesta, sino en un evento más privado.

Ante esto, Angie Arizaga no dudó en responderle: "La gente habla porque tiene boca, pero nada. Simplemente decidí desconectarme de las redes sociales y creo que es un momento para estar con mi familia, saludarnos a las 12, invité a una amiga y nada más".

Pese a que la Negrita lo negó categóricamente, Nicola Porcella insistió en la versión que sus fans le brindaron. El participante de Esto Es Guerra aseguró en + Espectáculos que tenía fotos videos y audios de ese día y que el galán estaba ahí.

Pero eso no fue todo. El ex de la Negrita indicó que si Angie Arizaga lo negaba, era porque aún no quiere confirmar nada. En ese momento, Nicola Porcella dijo que a su ex le debe dar un poquito de vergüenza aceptar los hechos.

En ese momento, Sheyla Rojas lo interrumpió diciéndole que eso hacía él, negando a todas las chicas con las que sale. Fue ahí que Nicola Porcella soltó: "No, yo no. Las mías son bonitas". Esta frase desató las risas de todo el set del programa, incluyendo a su compañera de conducción.