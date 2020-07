Nicola Porcella se tatuó la imagen de la Virgen de Guadalupe en la espalda y, aunque ha recibido burlas y críticas por cómo quedó la imagen, el participante de ‘Guerreros 2020′ explicó por qué se lo grabó en su cuerpo.

“Ustedes saben que la mayoría de mis tatuajes es como un agradecimiento a Dios, y los otros son por cosas que me han pasado en la vida que siempre he tratado de ponerlos en tatuajes. Cuando llegué a México lo primero que quería conocer era la Basílica, porque todo el mundo me hablaba de la Virgen y de lo milagrosa que era”, dijo la expareja de Angie Arizaga en un enlace con ‘En boca de todos’.

Nicola Porcella comentó que cuando se rompió el tricep y el tendón le rezó a la Virgen de Guadalupe para que su recuperación fuera rápida y no necesite una operación de urgencia, algo que finalmente se cumplió.

“Entonces, en agradecimiento por eso, porque ya comencé a jugar, comencé a hacer mis cosas, ya puedo mover mi brazo, me operé y todo salió excelente, soy una persona agradecida, entonces, tenía que tatuarme. Soy creyente, voy a ir a la Basílica a agradecer porque salió bien la operación y puedo estar en competencia”, concluyó el ‘guerrero'.

Nicola Porcella estuvo en un enlace en vivo en 'En boca de todos'. (América TV)

