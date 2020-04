Nicola Porcella está feliz porque a partir del lunes 20 se estrenará la novela donde participó, ‘Te volveré a encontrar’, a través de América Televisión. “Se especularon muchas cosas por todo lo que pasó, pero ahora estoy tranquilo y contento. Siempre hablo con Pablo (Heredia) y George (Slebi), con quienes grabé y estamos súper felices de que por fin se emita la historia”, sostuvo Porcella.

El público pensaba que ya no aparecerías en la novela...

Mucha gente pensó lo mismo, pero gracias a Dios los problemas quedaron en el pasado, va a pasar más de un año y, en ese momento, yo puse un punto y decidí cambiar muchas cosas en mi vida. Estoy en otra etapa, tranquilo, me ha ido muy bien en la conducción y quiero agradecerle al público por su recibimiento y a quienes me apoyaron.

¿Cuál es tu personaje en la novela?

En la historia hay tres hermanos y yo soy el menor, el problemático ‘Nicolás’.

De otro lado, Miguel Zuloaga, productor de ‘Te volveré a encontrar’, explicó que Nicola Porcella aparecerá en las promociones de los próximos días. “A partir del lunes (hoy) saldrán las promociones con él, no hay un tema personal con Nicola. Él no está en el canal, como tampoco lo está Johanna San Miguel, pero no por eso vamos a dejar de poner las promociones con ellos”, sostuvo.

¿No cortaron los capítulos donde aparece Nicola?

Para nada, él saldrá, es uno de los personajes principales de la novela. Las cosas que él haya tenido afuera no interceden en la edición ni en la historia.

¿Qué expectativas para el estreno?

Las mejores, es una historia creada por mí y de la mano de Augusto Cabada, que es el guionista. Estamos contentos porque dentro de esta situación difícil es una alternativa para ver en televisión y no tiene nada que envidiarle a ninguna serie internacional. (D. Bautista)