Nicola Porcella vaciló a Paula Manzanal porque le puso bajo 'puntaje', pero Coto Hernández se molestó por 'quemarlo'

Después de que saliera la promoción de ‘El valor de la verdad’ en la que Paula Manzanal le puso puntaje a sus ‘conquistas’ como Nicola Porcella y Coto Hernández, ambos la llamaron para reclamarle.

Nicola Porcella, quien fue calificado con un 17, le dijo que le hubiera puesto un mayor puntaje.“Paula, por qué no me pones 20... tú y la Chama son iguales, qué pesadas... por qué no ponen 20, por lo menos haces buena fama”, indicó el ex de Angie Arizaga.

Caso contrario fue ‘Coto’ Hernández, a quien no le gustó que Paula Manzanal mencionara que el costarricense salía con Yahaira Plasencia cuando tuvieron un ‘remember’. “Paula, sabiendo la confianza que hay entre los dos, malazo, me parece muy mal”, precisó el costarricense.