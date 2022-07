¡SE LA CANTAN! Valeria Flores y Andrea Arana no tuvieron reparos en cuestionar a Nicola Porcella por decir que no aceptaría trabajar en novelas peruanas, ya que según dijo, no le gustaron los tratos y las formas.

La Miss Latina Universal fue la primera en recordar que Nicola Porcella no tenía dotes actorales. “Él quiere decir ser actor (…) Pero, no se muerde la mano del que te da de comer, ese dicho que aplica (…) ¿Qué tantas posibilidades tenía de ser actor? Habíamos visto sus dotes y no es que era muy agraciado”, expresó.

Por su parte, Andrea Arana recalcó que la productora de EEG le dio la oportunidad a Nicola Porcella de incursionar en el mundo de la actuación.

“A Nicola solo se le ha visto haciendo polémica en estos programas de competencia que le ha ido muy bien (…) La misma productora es la que le da la oportunidad de mostrar sus dotes actorales, no vamos a negar. No es que sea la megaestrella, no es el real actor”, manifestó.

Valeria y Andrea critican a Nicola por ‘hacerle el feo’ a novelas peruanas

Nicola Porcella quiere pantalla, dice Andrea Arana

Nicola Porcella hizo titulares nuevamente por contestar preguntas en Instagram y este sería el motivo por el cual optó por responder sobre sus trabajos en Perú.

“La prensa no lo abordó (…) lo hace para generar polémica y estar en titulares ¿qué espera? ¿Reverencias? Por ser el capitan de un programa reality”, enfatizó Andrea.

