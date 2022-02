¿NO LE GUSTABA? Nicola Porcella anunció en Instagram que se tapó el tatuaje de la Virgen de Guadalupe que se realizó el año pasado en México. La imagen recibió varios comentarios e incluso burlas, debido a que sus seguidores no la encontraban estética.

Incluso uno de sus amigos, Israel Dreyfus, se sumó a las bromas con un peculiar comentario. “Te pasaste de frío para tatuarte a la Rosa de Guadalupe con las facciones de Angie y tres gotitas de Rosángela. Me muero”, dijo.

Nicola Porcella oculta el tatuaje de la Virgen de Guadalupe

A través de sus historias de Instagram, el exchico reality dio a conocer que se tapó la Virgen de Guadalupe de su espalda, pero que se hizo una nueva en las costillas.

Nicola Porcella se tapa tatuaje de la Virgen de Guadalupe (Video: Instagram)

“Bueno mi gente acabo de terminar de tatuarme porque no podía regresar a México sin terminar mis tatuajes (…) Bueno, sí, me tapé la virgen la que tenía atrás, pero me hice otra virgen en las costillas”, dijo.

Nicola Porcella ahora luce una enorme águila en la espalda y lo muestra orgulloso en sus redes sociales. “El problema de tatuarse la espalada es cómo miércoles le pongo cremita”, escribió.

Nicola Porcella oculta el tatuaje de la Virgen de Guadalupe (Foto: Captura)

Nicola Porcella juega fútbol antes de irse a México

En el portal de Instarándula, Nicola Porcella fue captado en el Polideportivo Limatambo de San Borja jugando fútbol, uno de sus deportes favoritos, esto previo a regresar a México.

Nicola Porcella juega fútbol antes de irse a México (Video: Instarándula)

Hace unos días, uno de sus seguidores le preguntó a Porcella si estaría en la nueva temporada de Esto es Guerra por los 10 años del programa. Ante esto, contestó: “Chicos tengo muchos mensajes así es que no son casi todos. Yo no he hablado con nadie, estoy a horas de volver a México y si Dios quiere al programa que quiero”.

TE PUEDE INTERESAR