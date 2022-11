Nicola Porcella y Rafael Cardozo se encontraban en el aeropuerto Jorge Chávez cuando les tomaron fotos de su próximo destino, el cual sería Dubái. La noticia impactó al creador de ‘Instarándula’, quien bromeó en redes sociales.

De acuerdo con la imagen compartida por una ‘ratuja’, los dos ‘guerreritos’ viajarían a la ciudad de Emiratos Árabes Unidos, algo que impactó a ‘Samu’ Suárez y se burló. “¿En serio a Dubái? ¿No será aquí nomas a jirón Dubái con Emancipación?” , escribió.

¿Nicolla Porcella y Rafael Cardozo viajarán a Dubái?

No obstante, un usuario le aclaró que ambos personajes de la farándula se dirigían a la selva peruana para un espectáculo. “S e vienen a Pucallpa y se van a presentar, creo, en una disco que se llama Dubái. Sus presentaciones estaba programadas para el fin de semana que pasó, pero por el accidente que hubo en el aeropuerto Jorge Chávez, lo pasaron para mañana”, explicó.

“Ya decía qué raro. Esas ‘ratujas’ no escriben el chisme completo. Era discoteca Dubái, por poco más y los nombramos embajadores a los íntimos ”, contestó el periodista de espectáculos aliviado.

Historia de 'Instarándula'. (Foto: captura)

Nicola Porcella está muerto para el Reniec y no pudo renovar su DNI

Nicola Porcella informó que se encuentra como fallecido en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). “Bueno, estoy un poco preocupado porque según Reniec, estoy penando hace ya bastante tiempo, no sé si soy un espíritu, la verdad que no, no sé qué ha pasado, mis vecinos ya me pusieron veneno”, señaló.