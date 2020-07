Nicola Porcella vuelve a dar que hablar, pues el integrante de ‘Guerreros 2020’ reveló que una conocida expareja le fue infiel y deslizó que se trataría de Angie Arizaga, quien lo habría engañado durante su viaje a Moscú, a donde fue para cubrir el Mundial Rusia 2018.

“¿Cuál ha sido mi peor experiencia con una novia? Que me haya sido infiel. ¿Cómo fue? Nooo… va a salir esto en Perú porque ella es conocida también. Me enteré después (de la infidelidad) porque me terminó y yo dije: ‘Qué raro, algo raro hay’. Regresó de un viaje, me terminó y ahí me enteré”, indicó Porcella.

En tanto, el amigo de Nicola, el controvertido ‘Zorro Zupe’ se encargó de confirmar que Nicola se refería a Angie Arizaga, quien se habría encontrado en Rusia con el deportista Stefano Peschiera, quien también viajó a Moscú y era vinculado con la popular ‘Negrita’.

“Nicola fue el más cornudo de Rusia 2018, sino que como es un hue... perdonó otra vez”, declaró ‘Zupe’ a ‘Instarándula’.

‘Zorro’, tus declaraciones sobre Nicola han sido titulares en Perú…

Por eso no me gusta decir nada, porque se arma un huracán. Él (Nicola) ya lo dijo (que le fueron infiel) y si perdonó los cuernos… ahí nos damos cuenta de que así como existen mujeres que los perdonan, también hay hombres. Es válido.

¿Esperas que Nicola encuentre el verdadero amor en México?

No sé si encuentre el amor, pero siempre le voy a desear lo mejor.

De otro lado, Nicola fue operado el jueves porque se rompió el tríceps durante uno de los juegos de ‘Guerreros 2020’.