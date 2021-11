Nicolás Galindo, ‘Eus’ de ‘Luz de Luna’: “Soy pelotero, tímido y con dos cervecitas bailo mejor”

Como en los tiempos del disco de vinilo, este es el ‘Lado B’ de un personaje malo, cruel y sin sentimientos. El que cada noche provoca la ira de los televidentes, la rabia de amas de casa y el comentario de las jovencitas que lo odian, pero lo reconocen pintón. Nicolás Galindo es el villano ‘Eus de Souza’ en la telenovela ‘Luz de Luna’ donde hace lo que piensa y lo realiza sin escrúpulos. Pero fuera de las cámaras, sin el grito del director ni luces al frente, es un tipo sencillo que sin reparos cuenta su vida sin poses y mucho menos intentando sacar ventaja de su popularidad. Un villano con alma de ángel. Aunque no lo crea.

Nicolás, ¿está bien que te diga así?

Nadie sabe mi nombre, todos me dicen ‘Eus’, ja, ja, ja.

¿Tienes barrio o ‘pituquito’ como el personaje?

No tanto como mis amigos, pero sí he vivido en Chorrillos y me gusta eso de tener calle.

¿Has peloteado en la pista?

Soy fulbitero al mango.

¿Amas la pelotita?

Estoy muy afectado, porque hace dos años no puedo jugar.

¿Tu lugar en el campo?

Volante central o mixto por izquierda.

¿'Machetero’?

No tanto, me gusta más irme al ataque.

¿Peleado con las redes?

Era delantero, pero ese puesto es muy ingrato. Fallas y todos te caen encima.

¿Tu ídolo?

Steven Gerrard.

¿Características de tu juego?

Soy aguerrido, dejo todo en la cancha, me gusta tener voz de mando, motivar a mis compañeros.

¿Boquilla con el rival?

El que juega pelota tiene que ser picante, meterle ají, todo eso entra en la cabeza del contrario.

En el fútbol, ¿te ‘comes’ al ‘León’ André Silva?

Es bien rápido, explosivo cuando juega.

¿Otro buen oponente del arte?

Rodrigo Sánchez Patiño. Es picón, ‘gallito’, nos odiamos en la cancha, me dice lo que sabe de mí y yo lo de él.

¿Y cuando acaba el duelo?

No abrazamos y seguimos queriéndonos como siempre. Todo queda en el campo.

¿Equipo favorito?

Soy blanquiazul toda la vida.

¿Has ido al ‘Comando Sur’?

He pisado la tribuna, pero más me gusta ver el fútbol en oriente u occidente, hay una visión más panorámica de lo que ocurre.

¿Tu última maldad fue vacilar a ‘León Zárate’ cuando Alianza le ganó a la ‘U’?

Siempre, pero son maldades blanditas.

SE DEFIENDE EN EL BAILE

Si juegas bien, debes bailar igual...

Si digo sí, los que me conocen van a decir que miento.

¿Entonces eres como Aldo Corzo?

Tengo mis cositas.

¿Con dos vasos de trago?

Obvio que mejoro.

Se supone que el pelotero la conoce en la pista...

Soy bastante tímido y bailar no es mi zona de confort.

¿Pero si sales al ruedo?

A pesar de que todos se burlan, salgo, soy entusiasta.

¿Quedas bien?

Con dos cervecitas todo fluye mejor.

¿Otro hobby?

Cantar y tocar la guitarra.

¿Tipo de música?

Rock clásico.

Galán de televisión y tocas un instrumento, eres un ganador, maestro...

Ja, ja, ja, cada persona lo maneja distinto.

¿Ayuda llevarse bien con las cuerdas?

Me esmeré para sacar buenas canciones y tocarle a mi ‘flaca’ que hoy es mi esposa.

Aseguras que eres tímido, ¿mandas ramos de rosas o tú mismo las llevas?

Antes hacía que un ‘pata’ me haga la ‘gauchada’, porque me daba roche.

DICE QUE NO ES TAN CONOCIDO

Tan popular, ¿cómo haces para no marearte?

Es fundamental cómo lleves tu vida privada.

¿Cómo te rodeas?

Soy hogareño, mi grupo de amigos es el que me conoció siempre. En mi trabajo tengo grandes amigos, pero no los frecuento tanto.

¿Te sientes exitoso?

No he logrado nada, solo hago mi trabajo. El éxito que tengo es poder vivir de lo que me encanta.

¿Algo más?

Nunca me ha gustado estar en el ojo de la tormenta, no forma parte de mi vida.

Hay muchachos o chicas que estudian actuación para ser famosos...

La fama o popularidad no puede ser el fin de alguien que desee ser actor. Si llega es consecuencia natural de lo que haces.

¿Te gusta que te reconozcan en la calle?

Tampoco es que sea muy conocido.

Pese a la mascarilla, ¿la gente ‘te saca’?

Es que en temporadas como estas, en que mi cara está expuesta todo el día, sí me reconocen.

¿La frase que más te dicen?

Primero agradezco, porque la mayoría me felicita por el trabajo.

¿Algún fanático de la historia te ha ‘cuadrado’?

Me dicen: ‘Ya no le hagas tanto daño a León, no seas malo con Luna’.

A seguir, que la novela cada vez se mete más en el corazón de la gente...

Muchas gracias por esta conversación y agradecer siempre el cariño del público.

Nicolás no es malo como en la ficción. Tiene buena onda en la vida real y quizá apueste por la afirmación del genial Ludwig van Beethoven: ‘El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad’.

