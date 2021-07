Nicolás Galindo, el malvado ‘Eus De Souza’ de ‘Luz de Luna’, contó que se divierte en su papel de villano y que ha sido un lindo regalo conocer a la pequeña Naima Luna Gutiérrez (‘Luz’), quien interpreta a su hija en la telenovela de Del Barrio Producciones que obtuvo 28 puntos de rating durante su estreno

Nicolás, ¡qué malo eres!

(Ríe) Me ha tocado un villano, villano, pero estoy contento con el personaje y la recepción que el público le ha dado, pues he recibido muy bonitos comentarios y se los agradezco. Este papel me llegó después de dos años, pues desde antes de la pandemia estaba alejado de la televisión y retornar es estas circunstancia que vivimos por la pandemia, realmente es un privilegio. En este momento hay que darnos por bien servidos al tener salud y trabajo.

Es un vuelco total el que has dado porque antes hiciste de galán.

Sí, es la primera vez que hago de antagonista y, bueno, sin villano no existe la historia, es una responsabilidad grande, un reto para mi carrera. A mí me divierte... Claro, es durísimo hacer algunas escenas que socialmente son incorrectas.

Claro, en el primer capítulo ‘Eus De Souza’ agrede a ‘Luna’ y al final la tira del carro, luego están las escenas con ‘Luz’ (Naima).

Sí, muy violento, son escenas complicadas de grabar, pero es nuestro trabajo y lo hago con el mayor gusto y dignidad.

¿Y qué tal la ‘química’ con Naima?

Naima es maravillosa, es una niña muy especial, es talentosa, profesional, ha sido un regalo conocerla. Tengo escenas duras con ella que me cuestan porque también soy papá y me pongo a pensar cómo se sentiría mi hijo si le hablo así, pero después que se apagan las luces todo es risa con ella, es muy divertida. Realmente estoy muy contento por el gran equipo que hemos formado todos los actores y la producción para sacar adelante la telenovela que los televidentes avalan con su sintonía, estoy agradecido.

LA HISTORIA DE LEÓN Y LUNA

La telenovela de 80 capítulos, la protagonizan los actores André Silva y Vanessa Silva, quienes lucharán por su relación a pesar de las diferencias sociales. ‘León’ (André Silva), es un joven de Villa María del Triunfo con muchos sueños y ganas de alcanzar sus metas. Su deseo más profundo es incursionar en la música, pero ha pasado vicisitudes como tocar en los micros porque no tenía para comer . ‘León’ conoce a ‘Luna’ en un restaurante campestre donde fue contratado para trabajar y de inmediato se enamoran. Ella se encandiló con su voz y energía, y rápidamente empiezan una historia de amor y se convierten en padres, pero el destino hará que se separen hasta que una tragedia nuevamente los unirá y ‘León’ conocerá a ‘Luz’ (Naima).