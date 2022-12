Nicole Favre, uno de los talentos peruanos más reconocidos de los últimos años, no puede quejarse de cómo le ha ido en el 2022. La artista ha tenido la oportunidad de mostrar su talento y flow en colaboraciones con artistas de la talla de Moderatto, Aczino, Sabino, Joey Montana y Jafú, por mencionar algunos. Fue artista Radar México para Spotify y con la plataforma, lanzó su reversión de “Darte Un Beso”, la bachata que hiciera famosa Prince Royce, en Spotify Singles.

Pero como si esto fuera poco, la intérprete limeña fue invitada a los shows en Lima de Sebastián Yatra y Lasso, así como de Moderatto en la Ciudad de México junto a Danna Paola. Y esta vez la pareja conformada por Mike Bahía y Greeicy, la convocaron para que los acompañe en su única fecha en el Estadio Nacional este 8 de diciembre.

“No se imaginan la sensación que se siente abrir un show a dos artistas que vengo siguiendo y escuchando desde hace años. Mi respeto y admiración por Mike y Greeicy no sólo como artistas sino como pareja es enorme. Estoy eternamente agradecida con ustedes por permitirme abrirles su show en Lima, Perú”, dijo Nicole.

Cantante peruana se abre paso en el mercado de la música urbana.

OBJETIVOS CLAROS

La artista está consciente de que la carrera musical es de mucho trabajo y de objetivos claros. “Desde que empecé en el año 2017, con un cover que se volvió viral, tenía claro lo que buscaba difundir con mi propuesta y que no me iba a rendir ante los obstáculos. Y así fue, he tenido momentos buenos, malos, mis proyectos han pasado por muchas manos porque esta industria está llena de personas positivas, pero también de personas negativas”, afirma.

“Yo he aprendido muchísimo en estos años, a mí me prometían bajar la luna y las estrellas y yo decía: ‘encontré a la persona que me va a llevar al éxito’. Pero al final no era lo que decía, mi sexto sentido se ha agudizado, sé en quién confiar”, dice la artista que se ha convertido en una de las figuras prioritarias de Universal Music.