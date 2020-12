Tiene 18 años y una carrera prometedora por delante. Nicole Fávre es la cantante peruana revelación que ha firmado bajo el sello Universal Music México y GTS, para internacionalizar el proyecto musical por el que ha venido luchando por más de tres años.

Para Nicole Fávre, lo más difícil de la industria musical ha sido encontrar el equipo de trabajado adecuado que la ayude a sacar adelante su sueño: el dar conocer su música a más personas en el mundo.

En conversación con Trome, Nicole Fávre da detalles de su propuesta musical y nos cuenta que ha participado en el disco navideño más importante de México, denominado “Eterna Navidad: Celebremos”, en el que grabó una canción junto a Kalimba y comparte créditos con artistas como Danna Paola y Alejandro Fernández.

“Firmar por Universal es el logro más grande de mi carrera. Estuve como artista independiente por 3 años y medio. Fue lindo, pero duro también. Era mi propia directora, productora, abogada, manager. Estoy muy agradecida por la gente que es parte de esta disquera, son personas muy buenas. Fue una bendición total encontrar a gente buena en la industria”, cuenta la cantante.

Nicole Fávre: la cantante peruana que firmó por Universal

¿Cómo inicia la carrea musical de Nicole Fávre?

Yo siempre soñaba, escuchaba canciones y me imaginaba videoclips. Desde chiquita, muy pequeña, me apasionaba la música. Todo se concretó cuando saqué un cover de Danny Ocean de su canción ‘Me rehúso’. Se volvió viral. Luego me contactó el mismo Danny, que ahora somos amigos, me llamó un productor en Nueva York, y ahí mi carrera musical se volvió más seria y tomó un rumbo. Luego fui escribiendo mis canciones poco a poco.

¿Qué ha sido lo más difícil para ti en estos años?

La vida está llena de tropiezos y la industria también. Me he topado con gente que no quería lo mejor para mi proyecto, sino para sus propios beneficios. Lo que más valoro es la gente. En la industria hay gente mala y buena.

¿Cómo definirías tu propuesta musical?

Siempre digo que no tengo género musical. Hago lo que me nace del corazón, lo que me gusta, lo que he escuchado. Las referencias que tengo desde pequeña en mi cabeza. Me encanta todo, no me encasillo en un solo género. Lo que se viene es una evolución de mi proyecto.

Nicole Fávre ya está trabajando en la producción de sus primeros temas con Universal. Los primeros sencillos estarían saliendo el 2021. (Fotos: Nicole Fávre)

¿A qué artistas admiras y consideras que son tu influencia musical?

Me encanta Ariana Grande, Justin Bieber, son contemporáneos a mí y están en mi cabeza todo el tiempo. También me encanta Ne-Yo, Usher. De los latinos, Gian Marco, Camilo, Raw Alejandro, J Balvin, Bad Bunny, entre otros.

Cuéntanos sobre tu participación e el disco navideño “Eterna Navidad: Celebremos”

Eso fue una bendición, yo que soy tan super chiquita en la industria y estoy rodeada de artistas tan grandes que admiro en este álbum. Juanes, Morat, Kalimba , Danna Paola, son artistas que admiro mucho y ver mi nombre junto a ellos es de verdad increíble.

Allí grabaste con Kalimba...

Me tocó colaborar en ‘Arre borriquito’ con Kalimba y Esteman, fue una experiencia muy linda. También me tocó colaborar en ‘Ven a cantar’, en la que participan un montón de artistas como Danna Paola y Gloria Trevi.

¿Qué consideras que es importante para no despegar los pies del suelo?

En mi casa siempre me han inculcado muchos valores, el ser humilde y empática con los demás. Ser fiel a ti misma y luchar siempre por tus sueños.

Te unes a las mujeres que están sacando cara por el Perú en la música a nivel internacional.

La industria en el Perú está creciendo y queremos sacar la cara por nuestro país. Admiro a muchas cantantes peruanas como Amy Gutiérrez, Nicole Zignago. Espero que todas crezcamos juntas.