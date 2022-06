Su carrera cambió completamente. De ser una artista independiente, Nicole Favre, cantante peruana de 24 años, pasó a cosechar éxitos a nivel internacional tras el inicio de su alianza con Universal Music. En tan solo meses, logró cantar en el Auditorio Nacional con la banda Moderatto, abrir un concierto de Danna Paola y ahora se muestra emocionada con los proyectos futuros.

Tras el lanzamiento de ‘Repítelo’, tema que grabó a dúo con Joe Montana y que se hizo viral en redes y TikTok, Nicole Favre se arriesga con su nueva propuesta ‘Mala Manía’, un tema que ella misma define como un ‘Pop Rap’ y que cuenta con la participación del popular freestyler mexicano Aczino, el mismo que llena plazas en las Batalla de los gallos.

“La escribí hace como un año pensando en Aczino, sabía que estaba en Universal también, la escribí pensando en dejarle un espacio a él. La colaboración se la mandamos a su manager, quien era el mismo de Sabino. Sabino la escuchó y quiso unirse a la canción . Qué honor, tener a dos artistas de esta talla. Es un nuevo género que estoy indagando, yo le digo como Rap Pop. Me fascina Aczino. Soy fan de los freestyleros porque me parece ‘locazo’ como en segundos crean rimas y yo me demoro 5 horas en hacer una canción.

SU SALTO A UNIVERSAL

A fines del 2020, la noticia de que una cantante peruana se unía a las filas de una reconocida disquera fue titular de varias plataformas. De aquella fecha hasta entonces, Nicole Favre cuenta cómo ha sido la evolución de su carrera.

“El cambio de artista independiente a artista en disquera es otro mundo, es diferente. Tengo que estar en constante comunicación. Siendo un proyecto en desarrollo, pequeño todavía, me parece muy cool que la gente de Universal lo están empujando como yo. Antes yo tomaba todas las decisiones, pero ahora si alguien del equipo no le gusta una canción que estoy proponiendo, hay que repensarlo. Hay que estar abierta a las opiniones y al feedback”, detalla.

Nicole Favre en las grabaciones de 'Mala Manía' su más reciente colaboración con Aczino y Sabino (Foto: Universal Music)

DANNA PAOLA ES UN EJEMPLO A SEGUIR

Otro de los logros que la llena de emoción es el haber logrado ser telonera de uno de los shows de Danna Paola, artista que la contactó previamente y de quien es una firme seguidora.

“Danna Paola es una artista que admiro muchísimo, después de haberla conocido y conversado con ella la admiro ahora como persona. Es muy humilde. Me parece un ejemplo a seguir”, comenta la cantante peruana.

Asimismo, nos dio detalles de cómo fue que conoció a la intérprete de ‘Mala fama’ y de cómo la posibilidad de lograra hacer una colaboración juntas es una meta pendiente.

“Estaba en la playa con mi novio, desconectada. Había dejado mi celular y mi manager me dice que alguien me habían escrito de un número desconocido. Me dice: ‘Es Danna Paola’. Me había mandado un audio diciendo que me le encantaba mi proyecto y que quería que le abra un show. Fue shockeante. Hablamos por audios. Para mí esa puerta siempre va a estar abierta (una colaboración). Espero seguir creciendo y seguir trabajando para lograr que eso suceda” , comentó.

Finalmente, Nicole Favre señala que tiene bajo el brazo muchos proyectos de los cuales se desprende una colaboración con un artista español llamado Antonio José , con quien ha realizado una fusión ‘española-peruana’ que estrenará a futuro.

