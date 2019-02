Nicole Pillman contó que Latina decidió 'apoyar' solo a Susan Ochoa y no a ella en Viña del Mar 2019 | FOTOS

A pocos días de su participación en el Festival de Viña del Mar 2019, la cantante peruana Nicole Pillman utilizó su cuenta de Facebook para contar que Latina no apoya su presentación en el evento por motivos que aún desconoce.

Nicole Pillman contó que Latina ha decidido 'apoyar' solo a Susan Ochoa y no a ella, dado que esta última artista ya había formado parte del canal con su participación en 'Los 4 finalistas'.

"Entonces pensaron; Vamos a apoyar solamente a la cantante que alguna vez formó parte de nuestro canal...a la otra no, porque aunque no sea artista de otro canal y sea músico independiente no es nuestra amiga, así que a ella no..." , fe lo que escribió Pillman en su cuenta de Facebook.

"Quiero decirles a todos ustedes que, aunque a Latina le importe poco mi presentación, Susan y yo tenemos una excelente relación. Ella misma está sorprendida por el apoyo de Latina, cuando dicho sea de paso, ni siquiera transmitirán su primera presentación (Porque el domingo 24 se transmitirá en vivo El Oscar)", agregó.

"Sé que tengo el apoyo de todos ustedes y que aunque un canal de Tv de mi país me falte el respeto de esa manera, el tiempo sabrá recompensarme, porque así siempre ha sido. Mi canción “Una Misma Sangre” fue elegida para representar al Perú, no para representar a un canal de TV", sentenció.

Es importante mencionar que Susan Ochoa se presentará en Viña del Mar 2019 como parte de la Competencia Internacional, el próximo domingo 24 y el martes 26 de febrero.

Nicole Pillman, por su parte, cantará en la Competencia Folclórica el lunes 25 y miércoles 27 de febrero. La artista pidió a sus seguidores que la ayuden votando a través de la app gratuita “Claro Viña”.