Nicole Pillman sobre Susan Ochoa: "Si tu objetivo es ser cantante no es obligatorio estar en TV" | VIDEO

La cantante peruanaNicole Pillman está a puertas de celebrar sus primeros 10 años de vida artística. Para complacer a sus seguidores, la artista alista un espectacular concierto en el Teatro Municipal el próximo domingo 18 de agosto.

Nicole Pillman, que cuenta con una impecable trayectoria en la música, se animó a conversar sobre lo que pudo ser su participación en 'El artista del año', oferta que finalmente rechazó para enfocarse de lleno al lanzamiento de su nuevo sencillo y futuro disco.

Rechazaste participar en 'El artista del año' como coach...

Después de estar en Viña del Mar quería sacar un nuevo single y nos enfocamos en eso. Estar en TV es muy demandante, estar a disposición de la producción, por eso no acepté la invitación que tuvieron a bien hacerme.

¿No crees que quisieron enfrentarte sabiendo que en el concurso estarían Sandra Muente y Susan Ochoa como participantes?

Con Sandra (Muente) y con Susan (Ochoa) nos llevamos super bien, son artistas que cada una tiene su público, su espacio y su estilo diferente. No hay competencia. Mi objetivo era otro.

Susan Ochoa finalmente se retiró ¿Crees que un artista debe darse su lugar ante comentarios que pueden ser humillantes?



La televisión es un show y si no estás dispuesto a darte algunas licencias para ser parte del show, es mejor no estar ahí porque eso es lo que vende y le gusta a la producción (...) Si tu objetivo es la música y ser cantante no es obligatorio estar en la TV, hay que buscar las maneras. Susan está empezando esta carrera como solista con su exposición en Viña del Mar y está aprendiendo a manejar eso, sus emociones dentro de la TV.

¿No descartas participar en 'El artista del año'?

Concursar no creo, la verdad. Si me llaman como coach o para apoyar de otra manera sí, como jurado, obviamente. No es algo que me quite el sueño o que esté dentro de mis objetivos.