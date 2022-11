La cantante Nicole Pillman contó que vendió todas sus cosas en nuestro país y hace seis meses decidió mudarse a Estados Unidos , donde su hija comenzará a estudiar y hay más oportunidades de ‘crecer’ profesionalmente. Además, aclaró que continúa trabajando en su carrera musical y sigue dictando sus clases de canto vía a online para niños, jóvenes y adultos.

“Con mi esposo siempre quisimos vivir aquí, en Florida. Así que después de pandemia pensamos que ya no había más tiempo que perder e iniciamos los trámites para la visa, vendimos todo en Perú y nos venimos. Todo eso (los papeleos y la venta de sus cosas) nos tomó cerca de un año, pero hoy estamos muy felices, viviendo en el condado de Broward desde mayo de este año. Mi hija está por empezar el colegio, era un buen momento para que se adapte más rápido y así ha sido”, contó la cantante y compositora.

¿Y cómo estás manejando tu carrera musical?

Este año me he dedicado a componer y estaré sacando nuevas canciones en el 2023. Me mantengo activa en mis redes sociales y continuó dictando clases de canto de manera online para niños jóvenes y adultos. Ya abrí inscripciones para el Taller de Verano y me está yendo muy bien. Te cuento que hace unas semanas estuve cantando en un Festival en Denver - Colorado, y también en un Festival en Miami. Aquí hay muchas oportunidades para crecer, estamos empezando y espero que el próximo año sea de grandes proyectos.

¿Pasarás fiestas de fin de año por allá o planeas venir?

Tengo pensado ir en febrero a Lima para pasar mi cumpleaños y también porque tengo algunas presentaciones por el Día de los Enamorados, que es una fecha de trabajo para los románticos como yo.

¿Tu esposo también continúa trabajando en la música?

Él es productor musical e ingeniero de sonido, además de trabajar mis proyectos y de tener sus clientes en Perú, está dedicándose a una empresa de mega eventos corporativos como ingeniero. Ya tenemos listo y equipado desde cero nuestro Home Studio, donde dentro de poco empezaré a producir mi nuevo material. Llegamos con nuestro capital para empezar y estamos bastante tranquilos porque hemos planificado bastante bien este cambio, con mucha fuerza y pensando en el futuro de nuestra hija.

Redes sociales de Nicole Pillman: @nicolepilman, @tallerdecantonicolepillman.

