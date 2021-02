Dicen que lo que se hereda no se hurta y Nicole Zignago es ejemplo de ello. La joven intérprete, hija del cantautor peruano Gian Marco, consolida su carrera musical con sello propio tras el lanzamiento de su nuevo tema ‘Quién lo diría’, junto al dúo Lagos, cuyo video está a punto de llegar al millón de reproducciones en YouTube.

Demostrando que se encuentra en un constante ascenso, Nicole Zignago irrumpe con su innovadora propuesta y demuestra que ella ha tomado las riendas de su carrera, siempre con el apoyo y respaldo de Gian Marco, quien la aconseja como afrontar el ‘monstruo’ de la industria de la música.

Nicole, el 2021 empieza para ti con este nueva canción, ‘Quién lo diría’...

Escribí esta canción en enero del 2020 y cuando la terminé y la tenía dentro de mi lista de sencillos buscábamos una colaboración, cuando pensé en Lagos dije ‘tiene que pasar’, me moría por tener a estos dos personajes en esta rola.

El videoclip lo rodaste de madrugada. ¿Es verdad que pusiste cumbia para distraerte?

Les puse mucho del Grupo 5, también cumbia mexicana de Los ángeles azules, también me obsesioné con Los toribianitos, se bailó y cantó mucho en el rodaje.

Por lo que he podido observar de tu trabajo, se puede decir que no te enfocas en un solo estilo musical.

Amo jugar, experimentar y no encasillarme en un solo género, hacer canciones que transmitan y lleguen, buenas canciones. No estoy casada con ningún tipo de género y no quiero hacerlo nunca. Hoy soy una cosa y mañana soy otra, me gusta traer cosas nuevas sobre la mesa.

¿Qué tan importante son las cifras, los números en YouTube o Spotify?

Es imposible no emocionarse cuando ves los números subir, es muy normal, pero a la misma vez, cuando sientes que la gente conecta y te escriben comentarios también es otro tipo de satisfacción muy hermosa, no sé cómo medirlas y pesarlas, siento que las dos son válidas.

Gian Marco, tu padre, participa de tu carrera musical o tú has tomado las riendas

Sabes que no (participa de su carrera musical), mi papá ha sido siempre muy buen observador y acompañante. Me ha dado muchos consejos con respecto a la industria (de la música), pero respecto a Nicole Zignago, su sonido y hacia dónde quiere ir; nunca se ha metido y me gusta que haya sido así porque me ha dado espacio para experimentar y hacer de todo.

¿Te da el visto bueno?

Cuando le muestro una canción es muy honesto también, es un gran mentor y agradezco muchísimo tenerlo a mi lado.

Fue difícil quitarse la etiqueta de ser ‘La hija de Gian Marco’ para que te reconozcan como solista

Siento que era inevitable. A mi papá le pasó lo mismo con sus papás, con Regina (Alcover), mi abuela que es actriz, y mi abuelo, que en paz descanse y que no tuve la fortuna de conocerlo, pero también era cantante. Él por mucho tiempo fue ‘el hijo de…’. Es algo que es inevitable, la gente también lo hace con mucho cariño, ligar esa conexión.

¿Fue una presión?

Poco a poco, por mis méritos y por mi música y por cómo la gente me irá conociendo, naturalmente eso se va deslindar, pero nunca lo sentí como una presión o algo difícil.

Un mensaje final para tus fans peruanos

A Perú mil gracias por el apoyo de siempre, los invito a que escuchen ‘Quién lo diría’. disfruten esta canción, háganla suya.

SOBRE NICOLE ZIGNAGO

Cantautora nacida en los Estados Unidos y graduada en Berklee Collage Of Music, llama la atención del público por los diversos covers que subió a su canal de YouTube y por ser coautora del éxito “1,2,3” interpretado por Sofía Reyes.

Recientemente, Nicole Zignago lanzó el single “Feelings”, con el cual rebasó más de 1.3 millones de streams en Spotify.