Vuelve al Perú con un nombre propio, con una carrera en ascenso y con un nuevo álbum en el horno. La cantante Nicole Zignago conversó con Trome y reveló detalles de su propuesta musical, sus planes a futuro, del amor y de cómo es la relación que lleva con su padre, el cantautor peruano Gian Marco.

Como parte de la promoción de su primer EP ‘Así me siento hoy’, Nicole Zignago contó también cómo afronta las críticas y cuestionamientos tras haber presentado a su novia, la fotógrafa Fernanda Piña, en redes sociales, hecho del que se siente muy orgullosa pues mostró su lado más honesto a sus seguidores.

Asimismo, cuenta que le bastó haber afrontado solo una decepción amorosa para tomarla como inspiración que le permita crear varias canciones. A pesar de ser una etapa de la cual saca provecho en términos musicales, Nicole se reinventa y alista un nuevo álbum con el que buscará seguir celebrando al amor.

Nicole Zignago habló de sus proyectos musicales, sus planes a futuro y hasta del amor. (Foto: Jorge Cerdán - GEC)

Hola, Nicole. Cuéntanos sobre este EP ¿Todas las canciones son reflejos de tus experiencias personales?

Toda mi música es bastante personal. ‘Preguntas’’ habla de una ruptura horrorosa que no se la deseo a nadie, es muy honesta. ‘Feelings’ habla de u. Al final el público adapta las canciones y las hace suyas. ‘Quien lo diria’ habla de un ‘remember’, ‘Karate es una pelea conmigo misma. Todo tiene que ver al final con el amor.

Para el segundo álbum, ¿Hay un género musical en particular en el que desees explorar?

Ahora estoy jugando más con los sonidos. Tengo un bolero distinto que me fascina, algo bastante moderno y canciones de todo tipo. Mi género es la música, me gusta mucho experimentar con distintos géneros, contar una historia y vestirla con distintos sonidos.

¿Disfrutas más componer o interpretar?

Enriquecedoras las dos. Disfruto ambas, pero en este momento estoy muy en contacto en interpretar mis propias canciones. Me emociona mucho regresar a Perú, tocar y tener ese contacto con la gente que me sigue.

¿Coincides con otros artistas en decir que las mejores canciones nacen de una ruptura amorosa?

El otro día le mandé una canción a mi novia que hice, me inspiré en un desamor que había tenido antes, bastó esa ruptura para enseñarme lo que duele y regresar a ese lugar cada que quiero escribir una canción de desamor. También vuelvo al lugar en el que estoy ahora para escribir una canción de amor. Es una dualidad, se me hace muy fácil regresar a esos sentimientos para sentirme inspirada y escribir una canción que se me antoje. Cantar una canción desgarradora siempre es necesario.

El ejemplo de tu padre también ha servido para formarte ¿Existe alguna experiencia que no quisieras replicar en tu carrera con respecto a la industria?

Lo viví en carne propia, crecí mucho viéndolo a él dando aciertos y a veces, no. Eso me enseñó mucho a mí qué caminos quiero tomar y cuáles no. Cada quien está tan en su onda y en su mundo, casi no hablamos de nuestras carreras. Es más como mostrarnos música y admirarnos él uno al otro. Cada vez que le enseño canciones, le fascina y me admira mucho y viceversa. Es muy bonito llegar a esta etapa, él solo me deja hacer. Respeto y admiración mutua.

Sofía Reyes nos comentó que habían grabado una canción ¿Tendremos novedades pronto?

Es parte del segundo álbum. Sofi y yo hemos querido trabajar hace mucho rato, desde el 1,2,3. Viene en el segundo disco definitivamente.

Nicole Zignago compartió divertidas fotos al lado de su novia Fernanda Piña.(Instagram @nicolezignago)

AMOR ES AMOR

Algunos artistas viven al pendiente de los números, las reproducciones, las vistas ¿Te quita el sueño lograr un ‘hit’ rápidamente?

Obviamente tengo metas, me sueño con ganar un Grammy, definitivamente. Me sueño con llenar un estadio, definitivamente. Son cosas que pasan a raíz del trabajo duro, la consistencia y el respeto a tu trabajo. Son cosas que van a suceder, pero disfrutando ahorita el presente, sin ansias, sin tanta ansiedad de llegar a algo inmediatamente. Lo que llega rápido, rápido se va.

Por otro lado, estuviste en el blanco de las críticas tras anunciar tu relación con Fernanda Piña ¿Cómo las afrontaste?

A veces escriben cosas muy feas. Más allá del tema machista, es como que sexualizan a la mujer. Ver a una mujer con otra mujer, lo ven de una manera muy sexual. Toca dejar de ver a la mujer en ese lugar. Si comentan eso, tienen mucho odio en su corazón. Me pone triste. También es necesario tener representación, amar es lo único que está bien, de la forma que elijas, de la manera que sea. No tenemos una verdad absoluta.

¿Por qué decidiste hacer pública esta parte de tu vida personal?

No soy de hacer mi vida pública, pero cuando me encontré en esta situación decidí hacerlo porque me imaginaba a la Nicole de 16 o 17 años que le hubiera encantado ver a alguien como yo decir que ama a alguien de su mismo sexo. Es algo normal y toca verlo de esa manera.

Finalmente, vemos en redes que mantienes buena relación con Evaluna, Camilo ¿Alistas alguna colaboración a futuro?

Eso va a suceder definitivamente. Hace poco escribí ‘Refugio’ su último sencillo, junto a ella, Camilo y Juan erizo. Es seguro que en un futuro va a suceder.

