Nikko Ponce sobre beso con Melissa Paredes en su videoclip 'Princesa': "No soy 'serrucho'"

Nikko Ponce aseguró que nunca se metería en la relación de Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes, con quien se dio un apasionado beso en su videoclip ‘Princesa’.



“Melissa Paredes es mi pataza, la elegí para mi videoclip y la gente comenzó a hablar”, comentó Nikko Ponce.



A raíz del beso que se dieron, se especuló que tuvieron algo.

Nada que ver, al ‘Gato’ yo lo conozco. Imagínate que me meta ahí.



¿No eres ‘serrucho’?

Nada que ver, a Melissa la conozco años, creo que fue una buena elección para mi videoclip, se ve una ‘química’ chévere, trabajamos súper bien y tuvo un buen rebote.



¿Y el ‘Gato’ no se molestó porque los vincularon?

No creo, el ‘Gato’ sabe muy bien lo que tiene. Tienen una relación estable, está casado y con hija. Conozco a los dos y todo muy bien.



¿Dejarás la actuación para dedicarte a la música?

No del todo, ahora estoy viviendo en México, allá estoy viendo unos castings, y he venido para la promoción de ‘Ella baila sola’, que grabé junto a Nesty, Once & Dre, Dj Towa y Blazt. Estoy contento, igual no descarto la posibilidad de trabajar acá en alguna producción.

¿Michelle Alexander no te ha llamado para alguna novela?

Me han dado la posibilidad de retomar una novela.



¿‘Ojitos hechiceros 3’?

No sé, la novela fue un éxito.