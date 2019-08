Nikko Ponce se pasó de copas y se quedó dormido parado en la vereda con amigos | VIDEO 

Nikko Ponce, quien está en Perú para ser uno de los participantes de la nueva temporada del reality 'El artista del año', que conduce Gisela Valcárcel, fue captado con unas copas de más, por lo que se quedó dormido parado en la vereda con sus amigos que ayudaron al actor a llevarlo a su casa.

Según 'Magaly Tv. La firme', Nikko Ponce salió de una discoteca, pero sus amigos tuvieron que sostenerlo para que no se cayera hasta que se quedó dormido.

Después de consultar a varios taxis, Nikko Ponce fue llevado a su casa por sus amigos para que descanse tras una noche de 'juerga'.

Tras llegar a Perú, Nikko Ponce declaró a la prensa, indicando que le "quedó claro la falta de compañerismo" de Michelle Soifer tras verla abandonar el set de ‘El dúo perfecto’ por una puerta trasera antes de escuchar la sentencia en 2018.

Acerca de su carrera musical y actoral en México, país donde reside actualmente, Nikko Ponce sostuvo que está pasando castings en varias televisoras, además de hacer contactos con disqueras.

"Por México me fue muy bien, hice muchos contactos musicales, estoy hablando cosas con Sony Music México y Sony Music Perú, y he hecho castings para Televisa, Telemundo y Netflix. Estoy esperando respuestas. Creo que ahora estaré entre Perú y México", contó Nikko Ponce, quien ahora busca reivindicarse en una nueva temporada de 'El artista del año'.

"La propuesta de 'El artista del año' me parece genial, la vez anterior me encantó la experiencia, y estoy muy agradecido porque siento que me ayudará a despegar en mi carrera. Estoy preparado, con muchas ganas de demostrar mi talento, lo que sé hacer. Sé como es el tema, sé que esta es una competencia y he venido a ganar", concluyó Nikko Ponce.