Nikko Ponce es uno de los actores del momento, debido a que es el encargado de interpretar a Paolo Guerrero en la serie de Netflix, ‘Contigo capitán’. Sin embargo, en los últimos días recibió críticas en redes sociales debido al poco parecido que tiene con el ‘Depredador’.

El actor peruano, de 36 años, brindó una entrevista al noticiero ‘Buenos días, Perú', donde dejó en claro que cuenta con antepasados de origen afro peruano y reveló que Guerrero lo ayudó en la caracterización del personaje.

“Yo también soy afrodescendiente, los peruanos somos mestizos. Yo no voy a decir que soy el indicado o yo soy el que debió interpretarlo. Hubo muchas críticas y comentarios, pero ese es el trabajo del actor, interpretar personajes que no son. Creo que la caracterización está muy bien hecha ”

“Mi abuelo es de Chincha, mis papás son uno arequipeño y el otro de Lima, tengo familia italiana, o sea hay una mezcla brutal. Es algo que a mí no me preocupa. Paolo me ayudó en la caracterización de su personaje, fue un proceso largo y difícil. Tuvimos una comunicación muy linda y hemos logrado un trabajo muy bonito”, expresó Ponce.

‘Contigo capitán’ - tráiler

‘Contigo capitán’ es la nueva serie de Netflix. VIDEO: Netflix

