EXPLOTÓ CONTRA LA CANTANTE. El productor musical Nílver Huarac tuvo duras palabras contra Yolanda Medina y aseguró que ella nunca descubrió a nadie. Además, le recordó que le dio trabajo y un lugar para vivir.

“¿De qué manotazos de ahogado habla? Yo soy el autor y productor de todos los éxitos de Alma Bella. Con el respeto que se merece, Yolanda nunca descubrió a nadie, tampoco invirtió ningún sol. Yo le di trabajo y una casa donde vivir (a Yolanda) cuando no tenía dónde trabajar ni dónde exponer su arte. No entiendo por qué me dice copia, el que puso en marcha el proyecto y financió todo fui yo”, acotó Huarac.

De otro lado, Christian Domínguez estuvo enlazado vía microondas con el productor, quien lo acusó de llevarse a Pamela Franco a Puro Sentimiento pese a que supuestamente tenía un contrato indefinido con Alma Bella.

“Mi mujer debe estar furiosa, pero no hay problema. Se ve por la parte legal, porque cuando yo hago algo, lo hago bien, sin hablar de nadie”, afirmó Domínguez, quien agregó que Nílver abandonó a Pamela cuando empezó la pandemia.

