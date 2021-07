RECUERDA SU PASADO. El productor musical Nilver Huarac habló por primera vez sobre John Kelvin tras el escándalo que se vio envuelto la semana pasada por agredir física, psicológica y sexualmente a su esposa Dalia Durán, y acabar con prisión preventiva. El empresario se refirió a las tentaciones que tienen los cantantes cuando se chocan con la fama.

“Yo creo que en la cumbia, en el huayno, en la salsa, en el rock, en todas las manifestaciones artísticas existe la infidelidad... Ya cuando hay dinero, así como en el fútbol, hay plata, hay fama, está más cerca a las tentaciones, mujeres, tragos, drogas, sexo, elementos más que viciosos y letales”, dijo Nilver Huarac en alusión al auge y caída de John Kelvin.

En una entrevista para Día D, Nilver Huarac no dudó en recordar los mejores momentos del cumbiambero en el escenario musical. Además, se atrevió a revelar cuál era el sueldo de John Kelvin en sus mejores tiempos.

“John Kelvin era un buen prospecto artístico, por ejemplo, comenzó a trabajar en Grupo 5, grupos grandes y lo último bueno que estuvo haciendo fue cuando en los 5 de Oro creo que ganaba más de 30 mil soles mensuales”, sostuvo.

Por su parte, el compositor musical Lucho Paz cuestionó que los artistas no piensen en su futuro cuando se encuentran con la popularidad y con la “vida loca”. Sin embargo, justificó que la fama y las fans sean el camino para desviarte de la carrera y “caer en tentaciones”.

“Cuando uno gana popularidad con el tiempo pues llegas a tener muchos fans, entonces cuando te vas a un concierto están las tentaciones, que te escriben, que te llaman, que las fotitos, ahí aprovechan para sacarte el número de teléfono y así empieza”, sentenció.

LUCHO CUÉLLAR Y EL EGO DE JOHN KELVIN

El artista Lucho Cuéllar también fue entrevistado para dar una opinión sobre John Kelvin. El cantante sostuvo que John Kelvin tuvo un problema de ego cuando se sometió a la operación de manga gástrica.

“A partir de su operación como que su figura se levantó un poquito más el ego, me imagino. Porque tú sabes que cuando uno está gordito si es que no tienes el ego alto, si no tienes tu autoestima bien puesta, te bajoneas”, dijo.

LA CANCIÓN MACHISTA DE JOHN KELVIN Y VÍCTOR YAIPÉN

Tras conocerse el hecho, una avalancha de críticas cayó sobre el cantante y muchos notaron que su última canción, ‘Sin sentimientos’, lo graficaba perfectamente.

El videoclip del tema fue publicado el pasado 5 de junio, en medio de las peleas con la cubana y los ampays de Magaly Medina que lo pintaban como infiel. “Dicen que soy malo, que yo las despacho sin tener razón, que soy un machista, antifeminista, frío, calculador... Yo les contesto utilizando un gesto de un hombre burlón, la que a mí me ama la meto en mi cama y después adiós”, dice la letra.

Víctor Yaipén, quien fue el productor del videoclip, se presentó en Mujeres al Mando y aseguró que está en contra de la violencia ‘tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre’. “Muchas veces cometemos errores y hay que afrontarlos”, dijo sobre la situación del cantante.