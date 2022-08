Clásicos son pocos y Nito Mestre puede presumir de esa distinción que solo alcanza a los grandes. “Vida”, “Confesiones de invierno” y “Pequeñas anécdotas sobre las instituciones”, discos imprescindibles que grabó junto a Charly García bajo el amparo de “Sui Generis” lo hicieron pasar a la historia.

El músico argentino cumple 70 años y puede presumir sin falsa modestia que es un clásico, de esos que quedaron ya en la memoria colectiva. Además sus temas se siguen cantando, lo que él duda que pasará en el futuro con las canciones que hoy son tendencia.

“Dime. ¿qué letra vas a recordar de tal o cuál canción que está hoy de moda. ¿Quién se va a enamorar con eso? Aunque, realmente cómo está el planeta puede pasar de todo, pero sinceramente, me siento orgulloso de haber participado de discos y de una época que ha quedado en el corazón de la gente, que todo lo que se hizo marcó una época y lo seguirá estando y sobre todo, que se considera un clásico”.

Y pocos llegan a serlo...

Eso me encanta y es como el mejor sueño cumplido y que muchos imaginamos desde chicos.

Rockero argentino está convencido de que las canciones que hoy están de moda no perdurarán en el tiempo.

CUMPLEAÑOS

Llegaste a los 70, ¿eres de aquellos que en los cumpleaños hace resúmenes de vida?

Viene solo cuando te pones a hablar del tema, más ahora en post pandemia cuando uno anda pensando todo lo que se perdió en estos dos años. Hoy tengo más ganas de hacer, salir, tocar, viajar, grabar, todo lo que sea moverse, no quedarme en un solo lugar porque ya estuvimos encerrados. Cuando reviso un poco mi vida, estoy satisfecho porque todo lo que soñaba se cumplió, pero hay miles de lugares a los que me gustaría ir, otros a los que me gustaría volver, y tengo una lista de artistas con los que me gustaría grabar en un futuro. No me alcanzaría esta vida, ni diez más para eso.

Porque pareciera que Nito Mestre ya lo hizo todo... Si uno lo ve así, porque canté con una de las más grandes como Mercedes Sosa, abrí el concierto de Paul Mc Cartney en River tres veces, he grabado con muchos músicos y tengo discos. Acabo de filmar una película que se estrena este mes y que es una parodia de de una visita que supuestamente hizo Lennon a Argentina.

No hay tiempo para pensar en el retiro... Tengo muchas cosas por hacer para colgar la toalla, eso del retiro porque ya hice todo no está muy en mí. Cuando empezó la pandemia yo dije: parece un ensayo de jubilación, okey, entonces vamos a ensayar cómo sería esto, voy a pensar que me gustaría estar cerca del mar, que haya un poco de verde, una huerta ok, pero eso para dos o tres días a la semana, pero después salimos de gira jajajajajaja. Eso de convertirme en una planta y quedarme ahí afincado no es para mí.

