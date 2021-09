Por mi mejoría, mi casa dejaría. Oscar López Arias, Gonzalo Revoredo y Andrés Salas se mudan de canal con su ‘Noche de patas’, con el firme objetivo de seguir llevando diversión a su seguidores, pero con un formato mucho más atrevido que no pudieron adaptar en su anterior casa televisiva que los alojaba.

En entrevista con Trome, los conductores del programa nocturno que se emitirá desde este viernes 17 de setiembre, a las 11 p.m., por Panamericana TV, cuentan detalles de esta nueva temporada. Además, revelan cómo les afectó la salida de Carlos Vílchez y de sus proyectos a futuro.

“Estamos contentos. Estamos entrando con el mismo equipo, con el mismo espíritu, con mas ganas de hacer cosas, premios. Vamos a alborotar un poco la tranquilidad de la ‘Esquina de la Tv’. Estamos entrando a contagiar un poco a la gente de esta buena onda”, dijo Oscar López Arias.

SU SALIDA DE LATINA

¿Por qué cambiar de canal cuando la audiencia los respaldaba, incluso en las redes sociales?

Gonzalo: Hicimos un espacio para y por la gente, esto es una terapia para nosotros, se han creado y fortalecido vínculos. Más que una salida, lo vemos como una oportunidad. No se ha perdido nada, esto va creciendo y se ve reflejando en las redes y con la gente en la calle. Creo que somos el único programa que sale de una canal para entrar a otro sin perder un solo día.

Oscar: Queríamos tomar un aire diferente, queremos renovar el contenido y arriesgar un poco más. Este nuevo canal nos va a permitir ser más libres, relajarnos un poco más, poder ser un poco más atrevidos que ahora.

Se especuló que Latina no los dejaba hacer el programa con el estilo que querían ustedes, que había un poco de censura...

Oscar: Creo que todos los canales y medios de comunicación tiene sus parámetros, reglas y condiciones de trabajo, estábamos felices, pero nos dimos cuenta de que el techo estaba muy bajito, decíamos ‘podemos crecer más y si las condiciones del canal no los permite, entonces busquemos otro espacio’ y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos yendo a un espacio donde podemos estar más tranquilos.

LA SALIDA DE CARLOS VÍLCHEZ

¿Cómo afectó la salida de Carlos Vílchez al programa? Pudieron adaptarse con el tiempo...

Gonzalo: La salida de ‘Papicha’ no es que no nos haya afectado emocionalmente porque comenzamos los 4 , nos alegramos de que le esté yendo bien. Esto no es ficción, es un vivo. Es como cuando estas en un departamento y alguien se tiene que ir, pero sabes que va a volver. Ya pronto nos volveremos a juntar, ahora somos un trío.

Oscar: Nos ha afectado, a la gente le chocó pero el espíritu del programa va más allá de uno de nosotros. El objetivo es entretener a la gente.

FUTUROS PROYECTOS

¿Se barajó la posibilidad de tener un cuarto conductor?

Oscar: Sí, hicimos una revisión de quienes podían ser, pero no era una decisión, no era ‘hay que cubrir ese espacio’.

Gonzalo: Siempre que propones a alguien cuando sale, se prestaría comparaciones y las comparaciones son horribles, ‘Papicha’ siempre va a tener su lugar. Era más difícil para nosotros. En algún momento regresaremos con él.

¿Cabe la posibilidad de que integren un rostro femenino a la conducción?

Oscar: Todo podría pasar, pero la fórmula con la que empezamos se va a mantener como ahora. Importante es tener invitados con los que podamos mantener esa diversión.

¿Tienen planeado llevar el programa al teatro?

Oscar: En primicia, se viene ‘Patas a pelo’, la primera fecha no la podemos soltar todavía. Este primer show en vivo va a ser ‘calatos’ como en la promoción del programa.

