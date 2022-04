El cantautor argentino Noel Schajris, quien fue presentado como uno de los entrenadores de ‘La Voz Perú’, dijo que tiene su calle, se siente muy cómodo y querido en el programa y es amante del Hip hop.

“Me siento muy querido y cobijado en ‘La Voz’, hemos hecho un grupo muy bonito. Es lindo conocer a Eva (Ayllón) y entender el nivel y al altura de la artista que es, es impactante cuando empieza a cantar y te mira profundo a mí me dan ganas de chillar (llorar). Christian (Yaipén) es un musicazo, productor, ingeniero y es muy buen cantante, me lleva comida al camerino para que pruebe, un tipazo .Y Daniela Darcourt es una fuerza de la naturaleza, es impresionante, muy buena bailarina, cantante, mucho carisma, con ese barrio que trae encima que yo me identifico porque como me ven rubiecito piensan que soy fino, pero soy de barrio también (risas)”, señaló.

También tienes tu calle como decimos acá...

Ustedes piensan que yo soy como un principito, no. Yo vengo del barrio de Flores de Argentina que no es (el barrio) Fuerte Apache como Carlitos Tévez, pero el mío tiene sus cositas ja, ja, ja. Entonces, me he identificado mucho con todos y hay un cariño enorme, ya hemos quedado en cantar diversas cosas con cada uno de ellos, vamos a sorprenderlos con cosas lindas.

En este tipo de programas se mezcla mucho el talento con las emociones.

Totalmente y el talento de mi equipo ya van a ver, es impactante el nivel de cantantes. Ojo que también tengo talentos de Venezuela en mi equipo, impactantes y maravillosos. Yo soy un argentino migrante que llegó a México buscando oportunidades, llegué con 600 dólares en el bolsillo y México me abrazó, me cobijó. Entonces, yo sé lo que es ser migrante.

Es importante que haya formatos como ‘La Voz’ porque le da visibilidad a talentos en busca de una oportunidad.

La televisión es una gran vidriera, preciosa y maravillosa, que hace que te vean millones de personas y hay que saber utilizarla. Yo creo que todos estos talentos van con el objetivo de que los conozcan, que se les abran algunas puertas, oportunidades y poder darle mejor vida a su familia. Ese es el sueño de todos, inclusive de los entrenadores que estamos ahí siguiendo con nuestros sueños también, siguiendo nuestra pasión y obviamente en el caso de Eva, Daniela, Christian y el mío ya con una trayectoria y con el cariño de un público, esa es la bendición más grande, pero seguimos soñando y con ganas de seguir haciendo cosas. En realidad, estamos todos en las mismas, somos colegas todos ahí.

Eres un románico por naturaleza, pero incursionarías en otros géneros.

A mí me encanta el Hip hop. Yo soy lo suficientemente viejo para recordar Public Enemy, Run DMC, los pioneros del Hip hop. El rap es un arte, que si yo fuera un buen rapero sería Kendrick Lamar Schajris (risas). Mi hijo mayor está rapeando impresionante, tuvo su primer show en Los Ángeles y no sabes el orgullo que siento, él está haciendo su rollo.