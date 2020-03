¡QUÉ VERGÜENZA ÑOL! Nolberto Solano fue entrevistado por el periodista Jaime Chincha en RPP Noticias tras ser intervenido por la Policía Nacional por no respetar el estado de emergencia, pero lo que iba a ser una explicación tranquila terminó en una discusión en donde el exfutbolista ninguneó al reportero, porque “a ti nadie te conoce, a ti nadie te ve” y culpó a Magaly Medina de no dejarlo defenderse.

Durante la entrevista, Ñol Solano confesó que salió de su casa con sus hijos y acudió a una reunión en la casa de su vecina junto a otras personas y ahí han estado toda la tarde.

“Estaba en mi casa con mis hijos y lo único que hice fue ir a la casa de mi vecina, estuve en la casa de ella, reunidos. No hubo fiesta, porque para haber fiesta, primeramente tiene que haber bulla, música psicodélica. Solo eramos un montón de amigos y ahí hemos estado departiendo y luego escuchamos que alguien se quejó de la bulla (se ríe) por un parlante de menos de medio metro”, sostuvo Solano, quien fue intervenido por la policía y conducido con las otras personas hasta la comisaría de La Molina

La conversación estaba tranquila hasta que Jaime Chincha le indica que no puede salir de su casa por el estado de emergencia, a lo que el exfutbolista se puso a la defensiva y empezó una discusión con el periodista de RPP y hasta lo ninguneó.

“No te victimices, claro porque a ti no te ven pues, a ti no te conocen. A lo que voy es que no busquen alarmar más que ya es un problema que lo sabemos todos”

Jaime chincha entrevista a ñol solano y lo critica por JUERGUEAR en plena cuarentena "tu eres un ejemplo para los niños" pic.twitter.com/HQYZ1mhgdZ — Erickcartman (@BaltraCesar) March 27, 2020

El popular ‘maestrito’ siguió sin reconocer su error e insistió que él no hizo ninguna reunión y por lo tanto no ha cometido ninguna falta. Jaime Chincha intenta hacerle ver que estaba equivocado, lo que generó la molestia de Solano y comenzar una discusión vergonzosa.

“Yo no salí en toque de queda. Yo no he hecho ninguna reunión”, agregó Ñol, a lo que Chincha le replica que al salir de su casa había roto el protocolo de seguridad y puede infectarse del coronavirus.

“¿Y cómo sabes si estás infectado o no si no estás en tu casa? Yo tampoco tengo los síntomas. Tú también sales todos los días y tú también has roto el protocolo, ¿quién puede garantizar si estás infectado o no. Ah, porque eres periodista?”, decía el exfutbolista de forma altanera.

Finalmente, el DT de la selección peruana Sub-20 dio una terrible excusa sobre por qué no tenía mascarilla. "¿O sea que para hablar con la gente tengo que usar mascarilla?

Nolberto Solano fue intervenido por la policía durante Estado Emergencia. (ATV)