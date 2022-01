El cantante cantante cubano Norlam, exvocalista de Los 4 de Cuba, afirma que sigue su camino en solitario y que ahora él es que da la cara. Grabó temas con Gran Orquesta, A Conquistar, Mirella Paz y Tefi Valenzuela.

“Quiero que la gente me identifique más como solista que como parte de Los 4 de Cuba. Yo dejé la agrupación porque estoy lanzando mi carrera en solitario”, afirmó Norlam.

Crees que será difícil que la gente te identifique como solista...

No creo que sea tan difícil porque, modestamente lo digo, muchas personas aquí en Perú me conocen como artista, gracias a los 4, pero me conocen. Solamente es darle el incentivo de lo que estamos haciendo, de lo próximo que viene y creo que se va a lograr.

Tu estilo será diferente...

Lo que estamos haciendo es fusión de timba con reggaetón, salsa con reggaetón, hasta cumbia. Estamos trabajando sobre esa línea.

La cumbia es nueva para ti.

No, ya había hecho algo con la ‘Gran orquesta’. Hicimos un tema ‘Yo sé que mientes’, que está muy bueno.

¿Cómo ves el movimiento salsero en Perú?

El movimiento salsero en Perú siempre ha sido fructífero. Es un movimiento que está en crecimiento y que la gente lo consume sí o sí, obligado.

Eso fue uno de los motivos por lo que grabaste con artistas peruanos.

Sí, pero el principal objetivo fue interactuar con el artista peruano. Para mí es muy importante poder nutrirme de lo que cada uno tiene y crear lazos de amistad.

Esa es la magia de la música...

Claro y uno se nutre de cada persona que conoce en este giro o en cualquier otro giro de la vida, y de ahí sacas nuevas idea, proyectos. Es un mundo aparte y de ese mundo tú puedes tomar cosas que te sirven a ti. En este caso, que me sirven como artista, es como una retroalimentación, no solo para mí sino también para los artistas que han interactuado conmigo. Gracias a Dios tengo camino recorrido y eso me ha fortalecido como artista.

Cuál es la diferencia del Norlam solista, del Norlam de Los 4 de Cuba.

Lo que pasa es que en Los 4 de Cuba yo no era el director de la agrupación, era parte del grupo, ponía mi granito de arena y puse muchas ideas que fueron parte del crecimiento de la orquesta. En este caso se diferencia en que yo estoy dirigiendo la orquesta, hago los arreglos y el sonido será algo mío. En este caso yo soy el que da la cara.

Entonces, ya estás por lanzar nueva música.

Tenemos ahora mismo un gran tema con ‘A conquistar’ que se llama ‘Ahora que te vas’, que es el primero que va salir. También grabé con Mirella Paz, que es el segundo que vamos a lanzar y con Tefi Valenzuela grabamos una canción, eso va ser un boom.