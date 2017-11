"La novia me traerá buena suerte", la divertida entrevista a el 'Trigre Careca'

El ‘Tigre Careca’ (Fernando Armas)está convencido que los jugadores que saldrán este miércoles a la cancha del Nacional nos llevarán al Mundial Rusia 2018, pues la novia con la que se tomó una foto al regresar de Nueva Zelandanos traerá suerte ante los ‘kiwis’.

Profesor, está muy concentrado para estos últimos 90 minutos...

Muchas gracias por la comunicación. Yo estoy tranquilo, trabajando con los muchachos en la Videna y, síiii, en líneas generales vamos a ganar.



Los hinchas esperaban un triunfo en Nueva Zelanda.

Lo que pasa es que allá nos chocamos con once edificios blancos que nos plantaron en la defensa, pero acá impondremos otro sistema de juego.



Ya tocó a una nueva novia, ¿eso le trae suerte?

La cábala me sirve, la novia es una esperanza, una alegría y vamos a ganar, pero ahora muchas novias me están llamando, por eso ya vino mi esposa y familia, por si acaso.

¿Qué le pediría a la hinchada?

Pondremos el fútbol y la hinchada tiene que poner la garganta desde el minuto cero. El ‘Haka’ es una pildorita, nosotros tenemos esa garra de guerreros.



¿‘Foquita’ y Ruidíaz serán del arranque?

Sí, ellos van a estar. Ahora ya no me llama Pizarro, quien me está marcando es Lapadula, como Italia se quedó sin Mundial, quiere un campito, pero le he dicho que respete a Ruidíaz.



Profesor, ¿tiene un chistecito para bajar la tensión del partido?

¡Claro!, ahí va...

Un neozelandés va a comprar su entrada para ver el partido y se le acerca un tipo y le dice:

‘Oye, gringo, ustedes sí tienen marca.

El gringo responde: Un poco, mi equipo sí marca.

No, gringo monse, yo digo que tienes un marca... corre porque ahí vienen para cuadrarte.



¿Otro?

Un neozelandés se come un cebiche y le pregunta al peruano: este cebiche pica mucho, ¿qué le has echado?

‘Pipí de mono, y agradece porque si le pongo de burro, te mata’, le dice el peruano.



(C.Chévez)

