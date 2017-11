Los futbolistas neozelandeses disfrutaron de las diversiones que nuestra capital tiene para ofrecerles desde el día uno. En varios videos podemos ver como los seleccionados kiwis se pasearon por las calles de Miraflores y se relajaron en la piscina de su hotel.

Varios futbolistas neozelandeses incluso subieron fotos de la vista que tenían desde su hotel, resaltando la belleza de nuestra costa verde. Ellos tomaron café peruano, degustaron nuestra comida y admiraron nuestros paisajes.

Los kiwis también sorprendieron cuando unas capturas sobre unos supuestos perfiles de Tinder que les pertenecerían a los jugadores de Nueva Zelanda comenzaron a circular en redes sociales. Incluso, muchos comentaron que se descargarán la app Tinder a ver si tienen suerte y hacen 'match' con algún jugador neozelandés.

Las fotos que se ven como Tinder son de los jugadores neozelandeses Stefan Marinovic, arquero de la selección de Nueva Zelanda, y de Deklan Wynne, futbolista que no jugó como titular en el repechaje.



Ahora, luego de la derrota del equipo de Nueva Zelanda, imágenes de uno de ellos junto a una modelo peruana ha causado furor en las redes sociales. En una foto presentada en 'Espectáculos', se puede ver a la guapa modelo recibiendo un beso de parte del jugador kiwi, Bill Tuiloma.

Se trata de la modelo Melissa Marques, quien tuvo un encuentro con el futbolista de Nueva Zelanda. Ella contó a 'Espectáculos' cómo conoció al jugador kiwi y qué hacían juntos cuando fueron captados en la fotografía.

"Solo queremos saber si lo conociste por Tinder", comentó Jazmín Pinedo, haciendo referencia a las imágenes que se dieron a conocer de la modelo Melissa Marques y el futbolista Bill Tuiloma.

"Lo que pasa es que yo tengo un amigo que es representante de fútbol en Europa y a él lo conozco porque él vive en Estados Unidos y como algunos saben yo tengo mi peluquería en Miami. Lo fui a visitar después (del partido) porque él tenía una casaca que me iba a obsequiar", reveló la modelo Melissa Marques.

"Efectivamente yo le dije al zorro si me quería acompañar como a las 3 pero él salió de la discoteca como a las 5. Yo fui, antes de que ellos se vayan al aeropuerto. Me tomé una foto con él, me dio un beso en el cachete y después se especularon un montón de cosas", aseguró Melissa Marques.

