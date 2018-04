'Ojitos Hechiceros': A Cielo Torres, actriz que interpreta a 'Sabrina', le gritan "traidora" en la calle 

Cielo Torres (‘Sabrina’) contó que su personaje en ‘Ojitos hechiceros’ ha desatado la ira de algunas mujeres que ven mal que engañe a su novio ‘Rolando’ (Martín Velásquez) con su padre ‘Mario Gavilán (Óscar Carrillo).



“Si ya al personaje le tienen cólera, porque le hace la vida a cuadritos a ‘Estrella’ (Melissa Paredes) a partir de hoy (que se emite el capítulo de la boda) la van a odiar más cuando logre casarse con el hijo, pues lo único que desea es manipular a todos en la orquesta ‘La gran familia’ para que no le den la oportunidad a su rival”, dijo Cielo.



¿Este personaje te está dejando muchas satisfacciones o sinsabores?

Satisfacciones. Me gusta generar esa reacción en el público, aunque a todos los malos siempre les llega la ‘noche’ y ‘Sabrina’ no se va a escapar de eso.



¿Qué es lo que te han dicho en la calle?

‘Mala mujer’, ‘traidora’, ‘la vas a pagar’ y también me han felicitado por mi trabajo, yo feliz y agradecida.



La felicidad de ‘Sabrina’ y ‘Rolando’ no dura para siempre porque descubrirán su mentira.

‘Sabrina’ lo que busca es un hombre que pueda darle lo que quiere y dominarlo. No se casa con ‘Rolando’ por amor, ella no puede amar a nadie porque se cree superior, única. ‘Mario Gavilán’ está obsesionado por ella y ya le dijo que se acabó su jueguito.



‘ES UN ROMÁNTICO’

​

A su vez, el actor Martín Velásquez afirmó que ‘Rolando’ es el típico chico que es tan feliz, que no ve la realidad.



“A ‘Rolando’ le pasa como a todos, que es tan feliz que no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor, no escucha a la gente que le aconseja. Él se casa con la idea de vivir feliz para siempre, pero al final todas las mentiras siempre se descubren”, aseveró.

Rolando no tiene idea de lo que pasa entre su papá y ‘Sabrina’.

Es un romántico, apasionado y eso lo ciega.

