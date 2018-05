Ojitos hechiceros: Cielo Torres afirma que le gritan 'robamaridos' en la calle [FOTOS]

“Hay ‘Sabrinas’ en todos lados”, indicó la actriz Cielo Torres, respecto al malévolo personaje que interpreta en la serie ‘Ojitos hechiceros’, que sigue liderando la audiencia en el país.



¿Te agota interpretar a ‘Sabrina’?

Mucho, es una carga muy fuerte, es pesada, porque no soy así, somos muy diferentes. Meterme en el papel de una mujer tan malvada es agotador.



¿Y te has cruzado con alguna ‘Sabrina’ en tu vida?

Claro, me he cruzado con muchas ‘Sabrinas’ en el ámbito en el que estamos (farándula), hay muchas ‘Sabrinas’ en todos lados. Creo que los guionistas se han inspirado en muchos personajes de la farándula, que hacen lo que sea para llamar la atención de las cámaras y así las entrevisten, esperan que el público las ame. Eso vemos a diario, aparecen en televisión.

¿El público te agrede por redes sociales como le pasa a Rodrigo Sánchez Patiño?

Recibo todo tipo de comentarios, pero finalmente reconocen mi trabajo. En la calle también me gritan: ‘Robamaridos, mala mujer, tramposa’, pero después me piden una foto y nos reímos.



¿Cómo van los ensayos en ‘El artista del año’?

Esta semana haré una mejor presentación, estoy ensayando muchas más horas y dará mucho que hablar. En la primera gala estaba muy nerviosa, pero ahora he ensayado y demostraré mi talento. Sé que otros competidores tienen millones de seguidores, pero confío en mi desempeño.