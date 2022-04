FURIOSA. Olenka Mejía arremetió contra el padre de su hijo, Jorge Plasencia, hermano de Yahaira Plasencia. La influencer no soportó que su expareja publique un saludo de cumpleños para el hijo de ambos.

“Feliz cumpleaños, hijo. Espero pronto poder estar de nuevo juntos como antes... Te amo mucho, hijo”, escribió en Instagram, Jorge Plasencia.

Esto desató la furia de Olenka Mejía, según explicó ni siquiera visitó a su hijo por este día y ahora pretendía saludarlos por redes sociales, cuando el pequeño no utiliza esas plataformas, y que está casi un año “desaparecido”.

“¿Hacer una publicación en redes y poner hijo? ¡Ser padre es una palabra que te queda grande! Ser padre no es lo que haces, no preguntar, no pedir verlo, ni al menos llamarlo, no cumplir ni en las mensualidades ni saber en qué colegio está (…) Y hoy que es su cumpleaños solo publicas una foto como si un niño tuviera redes y ¿lo pueda ver? ¿Con qué intención? ¿O es que solo quieres aparentar ser el gran padre?”, indicó.

Olenka Mejía a hermano de Yahaira Plasencia: “Solo estamos esperando tu captura”

La excuñada de Yahaira Plasencia reveló que intentó conciliar con el padre de su hijo “más de 10 veces”, pero que nunca llegaron a un acuerdo.

“Me indigna que publiques una foto con mi hijo. Y si publico esto es porque me indigna, porque no puedo creer que de un ser salga tanta maldad, tanta frialdad. Protegeré a mi hijo ante todo y ante todos. ¡Que la justicia haga lo que es! ¡Solo estamos esperando tu captura y nos veremos ahí! ”, enfatizó.

