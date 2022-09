Olenka Zimmerman enfureció y decidió responderle a Magaly Medina por cuestionar duramente su cuenta de Onlyfans al revelar que comparte fotografías sexys de hace muchos años. La conductora de ‘Crónicas de Impacto’ tildó de “estúpida” a la ‘urraca’.

“En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales, obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad ”, dijo a Infobae.

Según explicó Olenka, las fotos de archivo que aparecen en su Onlyfans fueron subidas por pedido de sus fans, pues coleccionan sus fotos de revistas, calendarios, catálogos y otros. “Son coleccionistas de mis fotos desde años atrás”, agregó.

OLENKA SE ‘ACHORA’ CON MAGALY

Olenka Zimmerman no desaprovechó la oportunidad para insultar a Magaly Medina al asegurar que no tiene conocimiento de la plataforma para adultos. Sin embargo, le agradeció por hacerle ‘promoción’ a su cuenta de Onlyfans.

“ No entiende porque es estúpida y disforzada, no atina... El que quiere celeste que le cueste, y para eso hay que pagar más que la suscripción, no seas tacaña pues, Magaly. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído más suscriptores después de su nota”, puntualizó.

