¡RESPONDE! Olenka Zimmermann salió al frente para defender su contenido en OnlyFans. La conductora de TV explicó que el contenido que sus ‘urracos’ vieron fue el que es de “regalo” por suscribirse, pero que sí tiene fotos actuales que son exclusivas por lo que se debe pagar.

“En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales, obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”, dijo a Infobae.

Todo lo quedó ahí, Olenka tildó de “tacaña” a Magaly Medina porque solo se suscribieron, pero no compraron otros paquetes.

“El que quiere celeste que le cueste, y para eso hay que pagar más que la suscripción, no seas tacaña, pues, Magaly. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído más suscriptores después de su nota” , remarcó.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el contenido de Olenka en OnlyFans?

En su último programa, Magaly Medina no dudó en criticar las fotos de Olenka Zimmermann en su OnlyFans, ya que sus urracos aseguraron que solo había fotos de sus calendarios pasados y hasta videos promocionales de su programa.

Ante ello, indicó que sus reporteros se sintieron estafados. “Quieren que les devuelvan su dinero, que los yapeen... quieren urgente devolución, dicen que es un fiasco”, mencionó Magaly Medina.

